A- A+

OSCAR 2026 "O Agente Secreto": veja as reações de Kleber, Wagner e equipe pelas indicações ao Oscar Leonardo Lacca, preparador de elenco do longa pernambucano, reportou nos stories vídeos e fotos com o momento exato da notícia da indicação ao Oscar e a reação da equipe; veja

Leonardo Lacca, preparador de elenco de "O Agente Secreto", postou a reação da equipe do filme no momento exato em que receberam a notícia da indicação do longa pernambucano a quatro categorias do Oscar.



Nos stories, Lacca publicou um vídeo do instante em que a notícia é anunciada e o diretor Kleber Mendonça Filho comemora com sua esposa Emilie Lesclaux, produtora de "O Agente Secreto". Um print de uma chamada por vídeo com Wagner Moura também foi compartilhado.

"Léo, você é sempre o arauto das notícias incríveis quando estou em situação de não poder comemorar e abraçar ninguém", reproduziu a fala de Wagner junto ao print.



"Em Cannes, ele tava com uma equipe de desconhecidos. Ainda bem que ele já pousou, tá indo pra casa abraçar os seus e comemorar sua indicação", relatou Leonardo.



Por fim, um print não menos singelo da chamada de vídeo com a diva Tânia Maria, que, apesar de ter descoberto a carreira de atriz já na melhor idade, esteve muito cotada pela crítica para a indicação na categoria Atriz Coadjuvante, dada ao grande carisma e boa atuação que ela entregou no filme.



No print, ela está na rede, sorrindo. Provavelmente recebia ali a notícia.

Veja também