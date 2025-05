''O Agente Secreto'' vence dois prêmios em Cannes, mas Palma de Ouro vai para filme iraniano

A- A+

O filme brasileiro ''O Agente Secreto'', do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, venceu dois prêmios no Festival de Cannes 2025. A Palma de Ouro, o prêmio de maior prestígio, foi entregue ao cineasta iraniano Jafar Panahi pelo filme ''Un Simple Accident", durante a cerimônia de encerramento da 78ª edição do evento, que aconteceu neste sábado (24), no Palácio dos Festivais, no sul da França.

O diretor e roteirista Jafar Panahi teve que realizar o longa-metragem de forma clandestina para narrar a história de um homem que acredita reconhecer seu torturador nas ruas de Teerã. A mostra oficial do Festival de Cannes 2025 contou com a exibição de 22 filmes, entre eles o brasileiro ''O Agente Secreto''.

O ano de 2025 tem sido especial com o cinema brasileiro. O fenômeno ''Ainda Estou Aqui'', de Walter Salles, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. "O Último Azul", dirigido por Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim 2025. Agora, ''O Agente Secreto'' saiu de Cannes com os prêmios de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e de Melhor Ator para Wagner Moura, protagonista do longa.



Wagner não compareceu ao evento deste sábado por conta das filmagens de ''11817'', novo filme do cineasta francês Louis Leterrier. Kleber recebeu o prêmio em nome do ator brasileiro, que foi entregue pela atriz espanhola Rossy De Palma. Por outro lado, o cineasta recifense ganhou sua conquista pelas mãos do diretor francês Claude Lelouch.

Mais cedo, "O Agente Secreto" ganhou o prêmio do Prix des Cinémas Art et Essai, reconhecido como o grande destaque do Festival de Cannes 2025 pelos exibidores independentes da França e selecionado como o melhor do festival pelo júri da crítica da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci).

Além da presidente e atriz francesa Juliette Binoche, o júri responsável pela seleção dos vencedores é formado pela atriz norte-americana Halle Berry, pelo cineasta mexicano Carlos Reygadas, pelo cineasta congolês Dieudo Hamadi, pelo cineasta indiana Payal Kapadia, pela atriz italiana Alba Rohrwacher, pelo cineasta sul-coreana Hong Sang-Soo, pela jornalista franco-marroquino Leila Slimani e o ator norte-americano Jeremy Strong.



Confira a lista completa:

Palma de Ouro: It Was Just an Accident, de Jafar Panahi

Grand Prix: Sentimental Value, de Joachim Trier

Prêmio do Júri: Sirât, de Olivier Laxe; Sound of Falling, de Mascha Schilinski

Melhor Diretor: Kleber Mendonça Filho, por O Agente Secreto

Melhor Atriz: Nadia Melitti, por The Little Sister

Melhor Ator: Wagner Moura, por O Agente Secreto

Melhor Roteiro: Young Mothers, de Luc e Jean-Pierre Dardenne

Prêmio Especial do Júri: Ressurection, de Bi Gan

Câmera de Ouro (filme de estreia): The President's Cake, de Hasan Hadi

