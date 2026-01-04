O Agente Secreto vence melhor filme internacional no Critics Choice Awards

A- A+

O cinema brasileiro conquistou um feito inédito neste domingo, 4. O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu a categoria de Melhor Filme Internacional no Critics Choice Awards 2026, tornando-se a primeira produção brasileira a alcançar o prêmio.

A vitória foi anunciada antes da transmissão televisiva da cerimônia, marcada para as 21h, no horário de Brasília. O evento ocorre na noite deste domingo, com exibição ao vivo pelo canal TNT e pela plataforma de streaming HBO Max.

Eleito pelos críticos norte-americanos, “O Agente Secreto” superou os filmes “Foi apenas um acidente”, “A garota canhota”, “A única saída”, “Sirât” e “Belén: Uma história de injustiça”, consolidando o reconhecimento internacional da produção brasileira.

Além da estatueta já conquistada, o longa ainda concorre nesta edição do prêmio nas categorias de Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Ator, com Wagner Moura, protagonista da obra.

O ator também disputa o Critics Choice na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão, pelo trabalho em “Ladrões de drogas”, produção da Apple TV.

No ano passado, o Brasil já havia marcado presença na disputa de Melhor Filme Internacional com “Ainda Estou Aqui”, que acabou derrotado por “Emilia Pérez”. Desta vez, o resultado confirmou o protagonismo brasileiro na premiação.



Veja também