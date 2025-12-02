A- A+

premiação Wagner Moura e "O Agente Secreto" são premiados pela Associação de Críticos de Nova York O ator baiano se tornou o primeiro latino a ganhar o prêmio, e o longa de Kleber Mendonça Filho, o quarto filme brasileiro a ganhar a premiação

Wagner Moura e o filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, seguem fazendo história. O ator baiano conquistou o prêmio de “Melhor Ator” do New York Film Critics Circle, organização dos críticos de cinema de Nova York, uma das três mais importantes premiações da crítica dos Estados Unidos.



O longa brasileiro também levou o troféu de “Melhor Filme Internacional”. Em 90 anos de história da premiação, Wagner se tornou o primeiro ator latino a ganhar o prêmio. Na edição passada, Adrien Brody venceu como Melhor Ator por “O Brutalista” e acabou vencendo o Oscar.

Destaque internacional

“O Agente Secreto” é o 4º filme brasileiro a receber o prêmio na categoria, ao lado de “Pixote – A Lei do Mais Fraco” (1981), “Cidade de Deus” (2003) e “Bacurau” (2020), também de Kleber Mendonça Filho.

O longa já conquistou mais de 20 prêmios mundo afora, a exemplo do Festival de Cannes, onde venceu Melhor Diretor e Melhor Ator (Wagner Moura), além de outros dois troféus.



Nos Estados Unidos, “O Agente Secreto” se destacou no Festival de Chicago. Enquanto isso, no Brasil, se tornou o maior lançamento da história da Vitrine Filmes, atingindo 750 mil espectadores em apenas três semanas. O longa está sendo distribuído em mais de 90 países, incluindo China, Coreia do Sul, México e Índia. Com o reconhecimento internacional, cresce também a expectativa para a premiação no Oscar.

Associação de Críticos de Nova York

Com mais de 50 membros, a entidade é a mais antiga dos Estados Unidos e considerada uma das mais respeitadas do país. Após prisão decretada no Irã, Jafar Panahi conquista o Gotham Film Awards; 'O agente secreto' fica sem prêmios Até o momento do anúncio de "O agente secreto", foi conhecidos apenas o nome do melhor ator coadjuvante, para Benicio Del Toro, por "Uma batalha após a outra".

Em 2024, ano de "Ainda estou aqui", os críticos nova-iorquinos premiaram o indiano "Tudo que imaginamos como luz", como melhor filme internacional.

Prêmios

Em maio, "O Agente Secreto" conquistou os prêmios de "melhor direção" e "melhor ator" no Festival de Cannes. Na noite de segunda-feira (1), Wagner perdeu o prêmio de melhor ator no Gotham Awards, um dos mais importantes prêmios do cinema independente dos EUA para Sopé Dìrísù, de “A sombra do meu pai”.



O filme brasileiro também concorreu como melhor roteiro original, mas foi vencido por “Foi apenas um acidente”, do iraniano Jafar Panahi, que venceu a Palma de Ouro em Cannes.

