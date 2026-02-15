Seg, 16 de Fevereiro

PRÊMIO

'O agente secreto' vence prêmio de melhor filme internacional no Independent Spirit Awards 2026

Brasileiro Adolpho Veloso também venceu a premiação por 'Sonhos de trem', na categoria de melhor fotografia

Wagner Moura em cena de 'O agente secreto', de Kleber Mendonça FilhoWagner Moura em cena de 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho - Foto: Victor Jucá/Divulgação

É de “O agente secreto” mais uma vez. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o prêmio de melhor filme internacional na 41ª edição do Independent Spirit Awards. A cerimônia ocorreu neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A vitória da produção brasileira ajuda a consolidá-la como um dos destaques do circuito internacional nesta temporada.

Na disputa, a produção brasileira enfrentava “Sirât”, representante da Espanha; “Um poeta”, da Colômbia; “Tudo que resta de você”, da Palestina; e “On becoming a guinea fowl”, da Zâmbia.

Além da premiação a “O agente secreto”, outro brasileiro também se destacou: Adolpho Veloso. Ele foi premiado na categoria de melhor fotografia por conta do drama “Sonhos de trem”, dirigido por Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones. Aliás, o diretor recebeu o prêmio diretamente de Wagner Moura, estrela de “O agente secreto”.

O Independent Spirit Awards reconhece anualmente os principais destaques do cinema independente, com obras realizadas fora do circuito dos grandes estúdios e sem o financiamento das grandes produtoras de Hollywood.

O filme de Mendonça Filho também concorre ao Oscar, que será realizado no mês que vem. “O agente secreto” foi indicado em quatro categorias, igualando o feito de “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, em 2004. O longa brasileiro está na disputa pelas estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, com Wagner Moura, claro.

Adolpho Veloso também concorre ao Oscar, na categoria de melhor fotografia, por “Sonhos de trem”.

