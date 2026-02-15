'O agente secreto' vence prêmio de melhor filme internacional no Independent Spirit Awards 2026

A- A+

É de “O agente secreto” mais uma vez. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, venceu o prêmio de melhor filme internacional na 41ª edição do Independent Spirit Awards. A cerimônia ocorreu neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos. A vitória da produção brasileira ajuda a consolidá-la como um dos destaques do circuito internacional nesta temporada.

Na disputa, a produção brasileira enfrentava “Sirât”, representante da Espanha; “Um poeta”, da Colômbia; “Tudo que resta de você”, da Palestina; e “On becoming a guinea fowl”, da Zâmbia.

Além da premiação a “O agente secreto”, outro brasileiro também se destacou: Adolpho Veloso. Ele foi premiado na categoria de melhor fotografia por conta do drama “Sonhos de trem”, dirigido por Clint Bentley e estrelado por Joel Edgerton e Felicity Jones. Aliás, o diretor recebeu o prêmio diretamente de Wagner Moura, estrela de “O agente secreto”.

O Independent Spirit Awards reconhece anualmente os principais destaques do cinema independente, com obras realizadas fora do circuito dos grandes estúdios e sem o financiamento das grandes produtoras de Hollywood.

O filme de Mendonça Filho também concorre ao Oscar, que será realizado no mês que vem. “O agente secreto” foi indicado em quatro categorias, igualando o feito de “Cidade de Deus”, de Fernando Meirelles, em 2004. O longa brasileiro está na disputa pelas estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator, com Wagner Moura, claro.

Adolpho Veloso também concorre ao Oscar, na categoria de melhor fotografia, por “Sonhos de trem”.

