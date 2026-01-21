A- A+

Cinema "O Agente Secreto" voltou ao top 5 das bilheterias no último fim de semana; confira a lista Segundo informações da Ingresso.com, o filme assumiu a segunda posição do ranking entre 15 a 18 de janeiro

O filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, segue vencendo prêmios e ganhando reconhecimento internacional. Já são mais de 56 troféus - entre eles, dois Globo de Ouro. O filme segue como um dos mais assistidos e procurados pelo público nas últimas semanas.



Segundo o ranking das 5 maiores bilheterias da Ingresso.com, o longa pernambucano assumiu a segunda colocação dos mais assistidos entre os dias 15 e 18 de janeiro.



Em primeiro lugar, o suspense “A Empregada”, que relata a eletrizante história da empregada que descobre que os segredos da família em que foi trabalhar, são muito mais perigosos que os seus. Em seguida, “O Agente Secreto” e, fechando o pódio“Avatar: Fogo e Cinzas”.

Confira a lista completa:

A Empregada

Millie (Sydney Sweeney), uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar) a oportunidade de recomeçar. Mas logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.







O Agente Secreto

Marcelo, um especialista em tecnologia acusado de atividades subversivas, se muda de São Paulo para Recife em 1977 na tentativa de escapar dos agentes do governo. Ele chega à capital pernambucana e, em pouco tempo, começa a desconfiar que está sendo espionado por seus vizinhos.







Avatar: Fogo e Cinzas

Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder. O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta.







Zootopia 2

Agora parceiros inseparáveis, a coelha Judy Hopps e a raposa Nick Wilde enfrentam o desafio mais perigoso de suas carreiras: solucionar os rastros deixados por Gary, uma serpente misteriosa.







Hamnet: A Vida Antes De Hamlet

Agnes, esposa de William Shakespeare, luta para suportar a dor da perda do filho, Hamnet.

Para adquirir seus ingressos, acesse o site ou aplicativo da Ingresso.com e escolha a sessão ideal.



*Com informações da assessoria

Veja também