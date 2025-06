A- A+

CINEMA PERNAMBUCANO "O Agente Secreto" tem data de estreia no Brasil anunciada; saiba quando será Antes do lançamento oficial, filme terá sessões antecipadas, com a primeira exibição nacional no Recife

“O Agente Secreto” já tem data de estreia confirmada no Brasil. Premiado no Festival de Cannes, o filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho chegará às salas de cinema no dia 6 de novembro.

Antes do lançamento oficial, o longa-metragem protagonizado por Wagner Moura terá sessões especiais entre os meses de setembro e outubro. A primeira exibição no Brasil, conforme antecipou o diretor, será realizada no Cinema São Luiz, no Recife.



A data da estreia comercial de “O Agente Secreto” foi anunciada nesta quinta-feira (5), por Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, responsável pela distribuição do filme no País, durante o Show de Inverno, evento para o mercado cinematográfico que ocorre em Campos do Jordão.

Veja também