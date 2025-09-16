A- A+

CINEMA "O Agente Secreto" vai ganhar sessões especiais durante uma semana, no Cinema da Fundação Exibições para o filme se tornar elegível para o Oscar ocorrem também em cinemas de Curitiba e Salvador

“O Agente Secreto” vai entrar em cartaz, antes de sua estreia oficial, em três cinemas do Brasil, incluindo o Cinema da Fundação, no Recife. As sessões especiais, que começam nesta quinta-feira (18), são pré-requisito para que o filme se torne elegível a concorrer a uma vaga no Oscar 2026.

Na última segunda-feira (15), o longa-metragem foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como o representante do País para concorrer a uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional.

Para oficializar a candidatura, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, exige que os filmes tenham passado ao menos uma semana em exibição - sete dias consecutivos - nos cinemas de seus país de origem.



A estreia oficial de “O Agente Secreto” em circuito nacional só ocorre nos dias 06 de novembro. Entre 18 e 24 de setembro, no entanto, será possível assistir ao longa, com uma sessão diária, no Cinema da Fundação (Recife), Cine Passeio (Curitiba) e Cine Glauber Rocha (Salvador).

Os ingressos para as exibições no Recife já estão à venda no site Velox Tickets. As primeiras apresentações públicos do filme no Brasil ocorreram no dia 10 de setembro, nos cinemas São Luiz e Teatro Parque.

