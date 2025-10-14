A- A+

CINEMA Pré-venda de "O Agente Secreto" começa nesta quinta-feira (16) Filme estreia oficialmente no dia 6 de novembro, mas terá sessões antecipadas

“O Agente Secreto”, aposta do Brasil para o Oscar, terá sessões de pré-estreia em todo o Brasil nos dias 25 de outubro e 1º de novembro. Os ingressos entram em pré-venda nesta quinta-feira (16), a partir das 10h.

A Vitrine Filmes, responsável pela distribuição, organiza ainda exibições especiais em algumas cidades, como Natal, Fortaleza, Belo Horizonte, Belém e Salvador, que contará com presença do diretor Kleber Mendonça Filho, da produtora Emilie Lesclaux e elenco.

A estreia oficial do filme nas salas de cinema ocorre em 6 de novembro. Até lá, a produção também passa por eventos como a 49ª Mostra de São Paulo e o Frapa, em Porto Alegre.



Estrelado por Wagner Moura, “O Agente Secreto” é ambientado no Recife dos anos 1970. Marcelo, um especialista em tecnologia, volta à cidade em busca de paz, mas logo percebe que o lugar não é o refúgio que imagina.

O filme foi lançado mundialmente no Festival de Cannes, onde conquistou quatro prêmios, incluindo o de melhor ator e de melhor direção. A obra pernambucana foi escolhida para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de melhor filme internacional.



