Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"O Agente Secreto": Neon divulga cartaz internacional do filme estrelado por Wagner Moura

Longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas dos Estados Unidos no final de novembro

Reportar Erro
"O Agente Secreto" ganha pôster internacional"O Agente Secreto" ganha pôster internacional - Foto: Divulgação/Neon

A cultuada distribuidora Neon divulgou o cartaz internacional de "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho premiado no Festival de Cannes e cotado para a temporada de premiações 2025-2026.

A arte destaca o ator Wagner Moura em imagem já clássica do filme, falando ao telefone. "O agente secreto" chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 26 de novembro.

No Brasil, o longa entra em cartaz semanas antes, em 6 de novembro, após passagens de sucesso por festivais como Brasília, Ceará, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outros.

Leia também

• "Caramelo" entra no top 3 mundial da Netflix; veja curiosidades sobre o filme brasileiro

• Locações do filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, viram rota turística no Recife

• Argentino Trapero exibe na Europa seu primeiro filme em inglês que o "mundo pode se identificar"

No longa, Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que volta para o Recife tentando escapar de um futuro misterioso. A medida em que tenta reconstruir a relação com o filho, ele precisa se manter atento sobre forças superiores ao seu redor.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter