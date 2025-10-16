A- A+

CINEMA "O Agente Secreto": Neon divulga cartaz internacional do filme estrelado por Wagner Moura Longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas dos Estados Unidos no final de novembro

A cultuada distribuidora Neon divulgou o cartaz internacional de "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho premiado no Festival de Cannes e cotado para a temporada de premiações 2025-2026.



A arte destaca o ator Wagner Moura em imagem já clássica do filme, falando ao telefone. "O agente secreto" chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 26 de novembro.



No Brasil, o longa entra em cartaz semanas antes, em 6 de novembro, após passagens de sucesso por festivais como Brasília, Ceará, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outros.

No longa, Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que volta para o Recife tentando escapar de um futuro misterioso. A medida em que tenta reconstruir a relação com o filho, ele precisa se manter atento sobre forças superiores ao seu redor.

