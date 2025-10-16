"O Agente Secreto": Neon divulga cartaz internacional do filme estrelado por Wagner Moura
Longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho chega aos cinemas dos Estados Unidos no final de novembro
A cultuada distribuidora Neon divulgou o cartaz internacional de "O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho premiado no Festival de Cannes e cotado para a temporada de premiações 2025-2026.
A arte destaca o ator Wagner Moura em imagem já clássica do filme, falando ao telefone. "O agente secreto" chega aos cinemas dos Estados Unidos no dia 26 de novembro.
No Brasil, o longa entra em cartaz semanas antes, em 6 de novembro, após passagens de sucesso por festivais como Brasília, Ceará, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, dentre outros.
No longa, Wagner interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que volta para o Recife tentando escapar de um futuro misterioso. A medida em que tenta reconstruir a relação com o filho, ele precisa se manter atento sobre forças superiores ao seu redor.