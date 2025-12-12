A- A+

CINEMA PERNAMBUCANO "O Agente Secreto" é eleito o melhor filme do ano pelo The Hollywood Reporter Longa-metragem de Kleber Mendonça Filho concorre ao Globo de Ouro 2026 em três categorias

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi eleito o filme do ano de 2025 pelo The Hollywood Reporter. A revista norte-americana destacou o trabalho de Wagner Moura “em sua melhor atuação”.

Segundo a publicação, o longa-metragem pernambucano “reinventa o thriller político com maestria”. “Repleto de humor absurdo, reflexões comoventes sobre história e memória, fortes emoções, cores vibrantes e um profundo amor pelo cinema, este é um filme singular”, diz a revista.

Em segundo lugar, os críticos de cinema do “The Hollywood Reporter”, escolheram “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson. A lista com dez filmes traz ainda títulos como “Sirat”, “Marty Supreme” e “Pecadores”.



Indicações

“O Agente Secreto” recebeu três indicações no Globo de Ouro 2026. Além de concorrer nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, deu a Wagner Moura a chance de conquistar o prêmio de Melhor Ator.

O filme de Kleber Mendonça Filho foi escolhido pelo Brasil para concorrer a uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026, que deve divulgar seus concorrentes somente em janeiro. A produção tem recebido diversos reconhecimentos desde o seu lançamento mundial no Festival de Cannes, onde conquistou dois prêmios oficiais: Melhor Ator e Melhor Direção.



Confira os melhores filmes do ano segundo o “The Hollywood Reporter”:

1º - “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho

2º - “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson

3º - “Sirat”, de Oliver Laxe

4º - “Peter Hujar’s Day”, de Ira Sachs

5º - “Marty Supreme”, de Josh Safdie

6º - “Valor Sentimental”, de Joachim Trier

7º - “Pecadores”, de Ryan Coogler

8º - “Sonhos de Trem”, de Clint Bentley

9º - “The Mastermind”, de Kelly Reichardt

10º - “Frankenstein”, de Guillermo del Toro



*Com informações da assessoria de imprensa.

