CINEMA "O Agente Secreto" supera marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas do Brasil Filme pernambucano foi impulsionado por vitórias no Globo de Ouro e indicações ao Oscar

“O Agente Secreto” ultrapassou a marca de 2 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros. Dirigida por Kleber Mendonça Filho e estrelada por Wagner Moura, a produção tem a maior bilheteria já alcançada por um filme pernambucano.

O longa-metragem está em sua 14ª semana em cartaz, o que poderia indicar uma diminuição no número de espectadores. No entanto, as vitórias do filme e de Moura no Globo de Ouro, além das quatro indicações ao Oscar, impulsionam o interesse do público.

Silvia Cruz, diretora da Vitrine Filmes, responsável pela distribuição nacional do longa, celebrou a conquista. “É uma enorme alegria ver ‘O Agente Secreto’ alcançar a marca de 2 milhões de espectadores no Brasil. É um resultado que reafirma a força do cinema nacional e mostra o quanto o público segue interessado em histórias potentes e autorais”, disse, por meio de um comunicado oficial.



A chegada da primeira Semana do Cinema de 2026, que começou na última quinta-feira (5), pode ajudar a manter a bilheteria de “O Agente Secreto” aquecida. O filme, assim como outros títulos, pode ser visto nas salas de cinema do País por ingressos promocionais, a partir de R$ 10, até 11 de fevereiro.

Ambientado no Recife, em 1977, o longa acompanha o retorno de Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, à Capital pernambucana. Fugindo de um passado violento e em busca de reconstruir sua vida em outro lugar, ele se vê vigiado e perseguido em sua cidade natal.



*Com informações da assessoria de imprensa.

