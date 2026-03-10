A- A+

CINEMA ''O Agente Secreto'' deve sair sem estatuetas do Oscar 2026, prevê Variety; entenda Para desespero do público brasileiro, o jornalista Clayton Davis não acredita que o filme pernambucano sairá vencedor

O ''Agente Secreto'', longa de Kleber Mendonça Filho indicado em quatro categorias no Oscar 2026, deve sair de mãos vazias da cerimônia marcada para o próximo domingo, 15 de março. Ao menos, é o que prevê a revista norte-americana Variety, publicação especializada na cobertura da indústria cinematográfica de Hollywood.

Em reportagem divulgada nesta terça-feira, 10, o veículo fez suas últimas apostas sobre os filmes vencedores da premiação. Para desespero do público brasileiro, o jornalista Clayton Davis não acredita que ''O Agente Secreto'' se sairá vencedor. O longa protagonizado por Wagner Moura concorre aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator.

Para Davis, os principais prêmios da noite serão distribuídos para ''Pecadores'', de Ryan Coogler. Isso inclui Melhor Filme, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator para Michael B. Jordan. A maior chance brasileira se encontra na categoria de Melhor Filme Internacional, mas o páreo será duro contra o longa norueguês ''Valor Sentimental'', de Joachim Trier.

Davis entende que a produção europeia é favorita a levar o Oscar, mas que uma vitória brasileira ainda é possível, mesmo que improvável. A votação do prêmio se encerrou na última quinta-feira, dia 5 de março. Ao longo dos últimos meses, ''O Agente Secreto'' e ''Valor Sentimental'' trocaram o favoritismo à categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar, vencendo prêmios similares em diferentes eventos e premiações.

Ainda segundo a Variety, a noite promete ser uma de alegria para a equipe responsável por ''Pecadores''. Para a revista, o longa sobre vampiros deve se sagrar o grande vencedor do Oscar em 2026, superando o favoritismo de ''Uma Batalha Após a Outra'', de Paul Thomas Anderson. Ao todo, ''Pecadores'' recebeu 16 indicações ao prêmio, se tornando o filme mais indicado da história do Oscar.

As previsões da Variety para o Oscar 2026:

Melhor Filme

Vai Ganhar: ''Pecadores''

Pode Ganhar: ''Uma Batalha Após a Outra''

Deveria Ganhar: ''O Agente Secreto''

Melhor Filme Internacional

Vai Ganhar: ''Valor Sentimental''

Pode Ganhar: ''O Agente Secreto''

Deveria Ganhar: ''O Agente Secreto''

Melhor Ator

Vai Ganhar: Michael B. Jordan, ''Pecadores''

Pode Ganhar: Ethan Hawke, ''Blue Moon''

Deveria Ganhar: Wagner Moura, ''O Agente Secreto''

Melhor Escalação de Elenco

Vai Ganhar: ''Pecadores''

Pode Ganhar: ''O Agente Secreto''

Deveria Ganhar: ''Pecadores''

