"O Agente Secreto" conquista prêmios no Satellite Awards às vésperas do Oscar
Além do filme pernambucano, o brasileiro Adolpho Veloso venceu a categoria de Melhor Fotografia
Às vésperas do Oscar, “O Agente Secreto” teve uma nova conquista. Nesta terça-feira (10), o filme pernambucano foi premiado no Satellite Awards, prêmio promovido pela International Press Academy.
O longa-metragem dirigido por Kleber Mendonça Filho ganhou na categoria de Melhor Filme Internacional. Ele concorria com “Valor Sentimental”, “Foi Apenas Um Acidente”, “Sirat”, “Late Shift”, “Pequenos Pecados”, “No Other Choice” e “A Voz de Hind Rajab”.
Wagner Moura venceu como Melhor Ator de Drama. O baiano disputava com nomes famosos de Hollywood: Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Oscar Isaac e Joel Edgerton.
Além de “O Agente Secreto”, o Satellite Awards consagrou outra vitória brasileira. Adolpho Veloso foi o escolhido na categoria de Melhor Fotografia por seu trabalho em “Sonhos de Trem”, desbancando “Frankenstein”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Hamnet”, “Pecadores” e “F1”.
Disputa do Oscar
O Oscar 2026 anuncia seus vencedores neste domingo (15), com cerimônia a partir das 20h. “O Agente Secreto” concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco.