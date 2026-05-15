A- A+

CINEMA "O Agente Secreto" completa um ano de estreia mundial e programa exibições de cópias 35mm Filme conquistou quase 100 prêmios e é considerado o mais premiado da história do cinema brasileiro

“O Agente Secreto” completa um ano de sua estreia mundial no Festival de Cannes na próxima terça-feira (19). Para celebrar o aniversário e também os quase 100 prêmios conquistados pelo longa-metragem, a Vitrine Filmes anuncia o lançamento de cópias 35mm do longa de Kleber Mendonça Filho.

Por enquanto, as exibições especiais ocorrem em duas salas. No Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo, ocorre sempre às 20h30, ao longo desta primeira semana, e no Cinema do Dragão, em Fortaleza, neste sábado (16), às 16h.



Também estão previstas exibições no Recife, mas informações sobre datas, local e horários ainda não foram confirmadas, segundo a assessoria de imprensa do filme. “O Agente Secreto” foi visto por 2,5 milhões de espectadores somente no Brasil, e já está disponível no streaming.

No último fim de semana, a produção estrelada por Wagner Moura conquistou oito categorias dos Prêmios Platino, importante premiação do cinema ibero-americano. Com o feito, o título se tornou o filme mais premiado da história do audiovisual brasileiro.

Veja também