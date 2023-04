A- A+

DANÇA "O Agora Não Confabula com a Espera": Iara Izidoro apresenta performance no Teatro Marco Camarotti A apresentação ocorre neste domingo (16), às 19h

A pré-estreia nacional do espetáculo “O Agora Não Confabula com a Espera”, da artista pernambucana Iara Izidoro, ocorre neste domingo (16), às 19h. A apresentação ocorre no Teatro Marco Camarotti, localizado no Sesc de Santo Amaro.

Promovendo uma experiência sensorial e sonora, a performance propõe o diálogo entre movimento, som e espaço. Em cena, Iara dialoga com dispositivos digitais e analógicos acoplados ao seu corpo, contando com intervenções sonoras da artista transmídia Pode Ser Desligado, do Rio de Janeiro.



O espetáculo de dança surgiu de um processo criativo iniciado em 2021, com incentivo da Bolsa de Pesquisa Alemã - PACT Zollverein Guest Fellowship. A pré-estreia tem financiamento do Funcultura. Nos dias 24 e 25 de abril, o trabalho será apresentado em Portugal, no Festival Dias da Dança, na Cidade de Porto.

Serviço:

Espetáculo “O Agora Não Confabula com a Espera”

Neste domingo (16), às 19h

No Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro)

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada), à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, 1h antes do espetáculo



