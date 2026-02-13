Documentário "O Ano Em Que o Frevo Não Foi Pra Rua" ganha trailer inédito; assista
Filme de Mariana Soares e Bruno Mazzaco acompanha foliões de Recife e Olinda durante a pandemia de Covid-19, quando o Carnaval não foi às ruas
“O Ano Em Que o Frevo Não Foi Pra Rua”, documentário dirigido pela pernambucana Mariana Soares e pelo paulistano Bruno Mazzoco, estreia no dia 23 de abril. Nesta sexta-feira (13), o filme ganhou trailer oficial.
O longa-metragem revela a resistência do Carnaval de rua de Recife e Olinda. Durante a pandemia de Covid-19, os diretores observaram como os foliões das duas cidades ficaram sem poder vivenciar a festa coletivamente.
As filmagens tiveram início em 2021, primeiro ano em que o Carnaval não tomou as ruas. A equipe retomou as gravações em 2023, acompanhando a preparação para o retorno da festa em locais abertos.
O documentário traz diversos depoimentos de pessoas famosas e anônimas. Uma das entrevistadas é a cantora Nena Queiroga, que confessou ter ficado “dois dias de cama” ao perceber que não cantaria para o público no Carnaval.
A produção foi premiada no Cine PE 2025 na categoria de Melhor Trilha Sonora, assinada por Diogo Felipe. O longa será exibidos em cinemas de diversas cidades do País, com o patrocínio do BNDES.
*Com informações da assessoria de imprensa.