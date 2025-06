"O Ano em que o Frevo Não Foi Pra Rua" tem exibições no Recife e em São Paulo

A- A+

O filme "O Ano em que o Frevo Não Foi pra Rua”, dirigido pela pernambucana Mariana Soares e pelo paulistano Bruno Mazzoco, terá duas exibições nesta semana em festivais de cinema de Recife e São Paulo.



Nesta terça (15), o documentário que registra a ausência do Carnaval durante a pandemia da Covid-19 será exibido no tradicional Festival CinePE, em Recife, no Teatro do Parque. Na sexta (13), será a vez da exibição do longa no In Edit Brasil, festival internacional de documentário musical, uma das três exibições em São Paulo.

A seleção pelos dois festivais reflete a importância de um filme feito em um período tão

desafiador, quando o confinamento forçado da Covid-19 interditou os foliões de Recife e

Olinda, por dois anos consecutivos.



Nesse período, os pernambucanos ficaram sem poder sair às ruas para viver a explosão de alegria nas ruas. O filme acompanha esse longo percurso de espera e saudade de foliões ilustres e anônimos, trazendo a catarse que foi o retorno dessa festa de rua.

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Imagens: Lira Filmes

Sobre o filme

Este é um filme sobre a perda. O sentimento de vazio causado por uma alegria adiada. O sufocamento da catarse e suas reverberações na alma. A impossibilidade do transbordamento que só o carnaval é capaz de promover.



Traço fundamental dessa abstração que chamamos de brasilidade, e que encontra manifestação tão singular nas ruas e praças do Recife e nas ladeiras centenárias de Olinda, agora vazias e melancólicas no ano em que o frevo não foi para a rua por conta da pandemia de Covid-19.



Por outro lado, o filme também aborda a resiliência, amor e expectativa, sentimentos expressados por gente como Fernando Zacarias, o seu Zacarias, porta-estandarte do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, por Lúcio Vieira da Silva, maestro da Orquestra Henrique Dias, que anima dezenas de blocos e troças carnavalescas de Olinda, por Carlos da Burra, responsável por carregar o mais importante de todos os bonecos de carnaval, o místico Homem da Meia Noite.



Ou ainda por Nena Queiroga, que há mais de 30 anos comanda multidões em cima dos trios elétricos do Galo da Madrugada, e Spok, maestro que se intitula como “último folião” por ser o responsável a pela apresentação de encerramento dos festejos no marco-zero do Recife.



São as lembranças, as sensações e a esperança desses e de outros protagonistas do Carnaval pernambucano, bem como as impressões e depoimentos de foliões que vagavam órfãos pelas ruas, praças e ladeiras, que guiam o espectador pela história do "Ano em que o Frevo Não foi pra Rua".



O ANO EM QUE O FREVO NÃO FOI PRA RUA

Brasil, 2024, 71 min

Direção: Bruno Mazzoco, Mariana Soares

Roteiro: Bruno Mazzoco, Mariana Soares e Renata PimentelFotografia: Camilo Soares e Edver Hazin

Montagem: Ari Arauto

Som direto: Xisto Ramos, Mayra Coelho e Mateo Bravo

Desenho de Som: Diogo Felipe

Produção: Alba Azevedo, Milena Andrade e Amanda Nascimento

Produção Executiva: Juliana Lira, Roberto Gonçalves de Lima e Alba Azevedo

Pesquisa: Bruno Mazzoco, Mariana Soares e Amanda Nascimento

Distribuição: Lira Filmes



Exibições do filme nos Festivais:

CinePE – Festival do Audiovisual - Terça-Feira, 10 Junho | 22:00

Local: Cinema do Teatro do Parque (entrada gratuita, com inscrição no Sympla)

InEdit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical

Sexta-Feira, 13 Junho | 18:00

Cinemateca Brasileira (entrada gratuita)

Segunda-Feira, 16 Junho | 15:00

CineSesc (entrada R$ 10)

Domingo, 22 Junho | 15:00

CCSP - Spcine Sala Paulo Emílio (entrada gratuita)

Veja também