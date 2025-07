A- A+

Streaming e TV "O assassinato do ator Rafael Miguel" e "Jane, the virgin": as estreias no streaming na semana "Chefe de guerra", com Jason Momoa, também está na lista

No dia 9 de junho de 2019, 13 tiros foram disparados contra o ator Rafael Miguel, famoso por interpretar Paçoca na novela “Chiquititas”, do SBT, e seus pais, Miriam Selma Miguel e João Alcisio Miguel.

É sobre essa tragédia ocorrida em São Paulo que a série documental em três partes “O assassinato de Rafael Miguel”, da HBO Max, se debruça a partir de quinta-feira.

O Assassinato do Ator Rafael Miguel (HBO Max, a partir de 31/07)

O suspeito do crime foi Paulo Cupertino, pai da namorada do ator, Isabela Tibcherani. Ele sempre negou ter matado a família, mas, no último dia 30 de maio, foi condenado por um júri popular a 98 anos de prisão.

A série tem acesso a documentos da investigação policial e traz depoimentos exclusivos da moça sobre o momento do crime e da relação amorosa que teve com o ator. Ela também fala sobre o perfil controlador do pai.

Produzida pela Grifa Filmes, a série é roteirizada por Guilherme Cesar e tem direção de Mauricio Dias.





Leanne (Netflix, a partir de 31/07)

Leanne (interpretada pela atriz Leanne Morgan) vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o marido termina o casamento de 33 anos para ficar com outra mulher. Avó de primeira viagem e vivendo a menopausa, ela se vê, mesmo sem querer, obrigada a recomeçar com a ajuda da família e de amigos.

Chefe de guerra (Apple TV+, a partir de 1/08)

O “Aquaman” Jason Momoa roteirizou, produziu e estrelou esta série baseada na história real do guerreiro havaiano Ka'iana, que tentou unificar as ilhas antes da colonização ocidental no final do século XVIII. A maior parte do elenco presente nos nove episódios é de origem polinésia.





Jane, the virgin (Globoplay, a partir de 30/07)

As cinco temporadas da incensada comédia que alçou Gina Rodriguez à fama chega ao streaming da TV Globo a partir desta semana. A atriz interpreta Jane, uma jovem virgem e religiosa que descobre estar grávida por causa de uma inseminação artificial feita de forma acidental. O pai do bebê? Seu chefe, uma paixão secreta.



Sereno: O Panda Zen (Apple TV+, a partir de 1/08)

O sábio urso panda Sereno ensina os irmãos Karl, Addy e Michael a enfrentarem diversos desafios do dia a dia a partir de conceitos de atenção plena (mindfulness) adaptados para crianças. A animação, que chega à quarta temporada, é baseada nos livros do escritor norte-americano Jon J Muth.

