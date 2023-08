A- A+

Streaming "O Assassino": filme de David Fincher, com Sophie Charlotte, ganha teaser; veja Longa-metragem chega à Netflix no dia 10 de novembro

“O Assassino”, novo filme de David Fincher para a Netflix, teve o seu primeiro teaser divulgado nesta terça-feira (29). O longa-metragem deve chegar à plataforma no dia 10 de novembro.

Baseada na série de graphic novels "The Killer", escrita por Alexis Nolent e ilustrada por Luc Jacamon, a produção tem o roteiro assinado por Andrew Kevin Walker. A trama acompanha um assassino que enfrenta seus contratantes e a si mesmo, em uma caçada internacional que ele insiste não ser pessoal, após um acidente quase fatídico.



O thriller é estrelado pelo ator Michael Fassbender. No elenco, também estão Charles Parnell, Arliss Howard, Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte. Antes de estrear no streaming, o longa será exibido em cinemas selecionados, no dia 26 de outubro.



