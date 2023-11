"O Assassino", novo suspense de David Fincher, chega na Netflix nesta sexta (10); confira trailer

A- A+

Hoje em dia grandes premiações do audiovisual exigem que os filmes participantes sejam exibidos pelo menos por um curto período nos cinemas. Apesar de ser distribuído pela Netflix, “O Assassino” é dirigido por David Fincher, um cineasta altamente premiado que tem um espaço vazio em sua casa guardado para uma estatueta do Oscar de melhor diretor. Por conta disso, o longa teve um lançamento limitado nas grandes telonas (aqui no Recife, apenas os Cinemas da Fundação receberam a obra) e, após apenas duas semanas, nesta sexta-feira (10), ele chegará na plataforma digital.

O elenco conta com Michael Fassbender, Kerry O'Malley, Sala Baker Charles Parnell, Arliss Howard, Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte.

Com roteiro assinado por Andrew Kevin Walker, a película é uma adaptação da graphic novel noir homônima do autor Alexis Nolent e do artista Luc Jacamon. A trama foca em um assassino solitário, frio, metódico e inescrupuloso que espera sua próxima vítima. No processo, quanto mais ele aguarda, mais ele sente que está perdendo sua lucidez. Depois de um erro desastroso, ele enfrenta quem o contratou e a si mesmo em uma caçada internacional por vingança. Mas ele jura que nada disso é pessoal.

Parceria de sucesso

Um dos diretores mais renomados de Hollywood, Fincher começou sua carreira como assistente de cinegrafista da trilogia original de “Guerra nas Estrelas”. Mas ficou famoso pelos seus suspenses psicológicos com plot twists tão imprevisíveis que ficaram marcados na história do cinema. Sucessos como “Sev7n - Os Sete Pecados Capitais” (1995) , “Clube da Luta” (1999), “O Curioso Caso de Benjamin Button” (2008), “A Rede Social” (2010) e “Garota Exemplar” (2014) o renderam diversos prêmios e indicações em Oscars.

Confira trailer oficial:

Mas sua carreira mudou quando assinou um contrato com a Netflix e trabalhou como produtor de uma das séries que tornaram o serviço de assinatura o que ele é hoje: “House of Cards”. Desde então o cineasta tem direcionado sua carreira no novo cinema, o do streaming, não só como produtor (“Mindhunter” e “Love, Death and Robots”), mas como diretor também (“Mank” e, agora, “Assassino”).



