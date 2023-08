A- A+

cinema "O Auto da Compadecida 2" divulga primeira foto e novos nomes no elenco; confira Filmagens da sequência serão iniciadas neste domingo (20)

As filmagens de “O Auto da Compadecida 2” terão início neste domingo (20). A primeira foto de Selton Mello e Matheus Nachtergaele caracterizados como Chicó e João Grilo para a sequência foi divulgada nesta sexta-feira (18).

Com estreia nos cinemas prevista para o próximo ano, o novo filme tem direção de Guel Arraes, desta vez ao lado de Flávia Lacerda, e conta com a produção da Conspiração e da H2O Films, que também fará a distribuição.

Assinado por Guel Arraes e João Falcão, com a colaboração de Adriana Falcão e Jorge Furtado, o roteiro é uma trama inédita, construída a partir de alguns personagens da peça de Ariano Suassuna e que se passa 25 anos após a primeira história.



Além de Selton Mello e Matheus Nachtergaele, a produção do filme confirmou o retorno de Virginia Cavendish, interpretando Rosinha, e Enrique Diaz, que voltará a viver o cangaceiro Joaquim Brejeiro. Além deles, outros atores foram incorporados ao elenco com personagens novos.

Eduardo Sterblitch foi escalado para o papel de Arlindo, um comerciante e radialista poderoso. Também participam do filme Humberto Martins, como Coronel Ernani; Fabiula Nascimento, como Clarabela; Luis Miranda, como Antônio do Amor; Juliano Cazarré, como Omar; Luellem de Castro, como Iracema. Já Taís Araújo encarna uma nova versão da Compadecida, que no primeiro filme foi defendida por Fernanda Montenegro.

Veja também

Streaming "Cangaço Novo" traz Sertão contemporâneo e cheio de ação; confira entrevistas