Cinema O Auto da Compadecida 2 tem estreia marcada para dezembro; confira data Longa vai mostrar como o tempo mudou a cidade de Taperoá, no interior da Paraíba

Fim do suspense. O filme "O Auto da Compadecida 2" teve sua data de estreia divulgada nesta quinta-feira (25) pela produtora Conspiração Filmes. Uma das mais aguardadas do ano, a produção que tem Selton Mello e Matheus Nachtergaele como estrelas chega no dia 25 de dezembro aos cinemas de todo Brasil.

"Definida a data de lançamento do filme brasileiro mais aguardado de todos os tempos. 'O Auto da Compadecida 2' estreia nos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro de 2024. Selton Mello + Matheus Nachtergaele, e um elenco de peso, vão divertir e emocionar fortemente o público brasileiro! Prepare-se para as novas e fabulosas aventuras de João Grilo e Chicó!", postou a produtora.

O Auto da Compadecida 2 tem direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, com produção da Conspiração e H2O Films. O roteiro da película é baseado na obra de Ariano Suassuana, e além de Mello e Nachtergaele, terá Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e grande elenco.

Em 2000, a produção original bateu a marca de longa nacional mais assistido no País na ocasião. Agora, o novo filme vai mostrar como o tempo mudou a cidade de Taperoá, no interior da Paraíba.

