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TEATRO "O Avesso da Pele" leva à Caixa Cultural Recife os efeitos íntimos e sociais do racismo Adaptação teatral da obra premiada de Jeferson Tenório chega em temporada de oito apresentações, com sessões acessíveis, conversas com o elenco e oficinas gratuitas

As marcas deixadas pelo racismo atravessam gerações, histórias familiares e até a maneira como alguém aprende a reconhecer a si mesmo.

É a partir dessas questões que o Coletivo Ocutá apresenta, na Caixa Cultural Recife, o espetáculo “O Avesso da Pele”, transposição para o teatro do romance de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021.

A montagem terá oito apresentações, entre os dias 18 e 21 e 25 e 28 de novembro, sempre às 19h30, sob direção de Beatriz Barros.

No elenco estão Vitor Britto, Alexandre Ammano, Bruno Rocha e Marcos Oli.

Desde sua estreia nos palcos, em 2023, a produção acumula reconhecimento da crítica, com indicações aos prêmios APCA e Shell para Britto, além de conquistas no Prêmio Miguel Arcanjo, na categoria Drama Teatro, e no Festival Internacional de Angra dos Reis (FITA), pelo trabalho de direção de movimento.

A narrativa acompanha Pedro, que, depois da morte do pai, Henrique, professor de literatura assassinado durante uma abordagem policial, decide reconstruir a trajetória familiar.

Ambientada em Porto Alegre (RS), nos anos 1980, a história parte dessa investigação para percorrer lembranças, silêncios e conflitos que ajudam o jovem a compreender tanto suas origens quanto as experiências que moldaram a vida paterna.

A encenação adota uma dinâmica de alternância de personagens: os quatro intérpretes assumem, em diferentes momentos, os papéis de pai e filho.

A ação se concentra no apartamento de Henrique, espaço em que os objetos cotidianos funcionam como vestígios de uma existência.

Ao revisitar esse ambiente, Pedro também se aproxima das marcas psicológicas e emocionais produzidas pela experiência de ser um homem negro em uma sociedade atravessada pela discriminação racial.

A dimensão afetiva da obra é um dos pontos centrais da adaptação. Ao comentar o romance, Tenório já ressaltou que sua intenção não era simplesmente retratar o racismo ou a violência policial.

“Ele é, antes de tudo, uma reivindicação afetiva, que vai restituir a subjetividade perdida ou retirada em função do racismo e da violência. A questão central do livro é discutir as coisas que se perdem quando o Estado e a Polícia agem dessa forma.”

Criada em 2020, ainda durante a pandemia, a montagem só chegou ao público presencial em 2023. A recepção inicial em São Paulo foi marcada por sessões lotadas, dando início a uma circulação que alcançou diferentes regiões do Brasil e também Portugal.

No percurso, o espetáculo ultrapassou 150 apresentações e reuniu mais de 30 mil espectadores.

Além da programação teatral, a passagem pelo Recife inclui duas atividades formativas gratuitas. Nos dias 19 e 26 de novembro, haverá conversas com os artistas após as apresentações. Já as sessões dos dias 21 e 27 terão interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Formação artística

A programação paralela começa com a oficina “Palavra-Feitiço”, conduzida por Beatriz Barros nos dias 19 e 20 de novembro, das 10h às 14h.

Voltado a atores e atrizes, o encontro propõe uma investigação das possibilidades expressivas da palavra na construção teatral.

Por meio de exercícios de leitura, escuta, preparação corporal e experimentação cênica, os participantes serão convidados a explorar as relações entre literatura, oralidade e interpretação.

No dia 25 de novembro, das 10h às 13h, será a vez de “Dramaturgia da Dança”, atividade realizada pelo Coletivo Ocutá que toma o próprio espetáculo como referência para explorar as conexões entre texto literário, memória e movimento.

A proposta é experimentar maneiras de converter palavras e imagens em composições corporais. Podem participar artistas, pesquisadores e estudantes de artes cênicas com idades entre 18 e 50 anos.

Cada oficina disponibiliza 30 vagas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da Caixa Cultural, a partir de 10 de novembro.



SERVIÇO

"O Avesso da Pele"

Quando: 18 a 21 de novembro e 25 a 28 de novembro de 2026 (quartas-feiras a sábados), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei), à venda no site da Caixa Cultural, a partir do dia 13 de novembro

Informações: (81) 3425-1905 // @caixaculturalrecife // www.caixacultural.gov.br/Paginas/Recife.aspx

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