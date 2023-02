O Big Fone vem aí: saiba como será a estreia da dinâmica no "BBB 23"

A- A+

O Big Fone vai tocar pela primeira vez no “BBB 23” nos próximos dias. Mais detalhes sobre como será esse momento forma revelados na edição ao vivo do programa nesta sexta-feira (3).

Na última quinta-feira (2), o público foi avisado da estreia do Big Fone. Também foi explicado o impacto do recurso na formação do Paredão desta semana.



O telefone vai tocar neste sábado (4), ao vivo, durante a exibição do programa.

Quem atender o telefone indica duas pessoas para a berlinda. No domingo (5), a Paula, que comprou o poder Curinga, deve escolher qual das duas pessoas será “emparedada” de fato.



Nas redes sociais, Tadeu Schmidt falou sobre o assunto. "Invejosos vão dizer que eu só tirei essa foto pra mostrar o bíceps. Não é nada disso! É só pra lembrar que esta semana tem Big Fone! No programa desta sexta-feira, temos mais algumas informações”, brincou o apresentador, que publicou uma foto com o Big Fone.

