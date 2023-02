A- A+

CARNAVAL 2023 O Bloco do ArTesão sai para a folia nesta sexta-feira (17); confira horário O grupo promete hinos compostos pelos Mestres Davi Teixeira e Mano de Baé com homenagens ao Mestre Vitalino

A produtora cultural Vanusa Holanda, formou um grupo com amigos artesãos de vários municípios, técnicas e tipologias que periodicamente se reuniam na sua residência em Olinda, a fim de planejar a formação de uma associação que pudesse fortalecer e pleitear ações de política pública para o setor. A primeira vez do bloco nas ruas foi antes da pandemia, na sexta-feira de carnaval, no Recife Antigo, e na segunda-feira, em Olinda. A história se repete neste ano, com o objetvido de celebrar a vida e a vitória da democracia.

Com as reuniões, foi natural a evolução para a ideia de um bloco de carnaval, pois os artesãos tinham por hábito os encontros sazonais nas feiras do setor, para falar sobre os trabalhos. Era preciso um pouco de diversão para celebrar e dar visibilidade à arte e à diversidade cultural manifesta naqueles encontros.



O Bloco do ArTesão (grafia separada, para falar sobre o tesão pelos fazeres manuais e toda a ancestralidade que os envolve) foi criado nesse contexto, unindo técnicas diversas como ceramistas, escultores, rendeiras de macramé e renascença e bordadeiras com as crocheteiras e toda a sorte de trabalhos e artistas.





Por unanimidade, a sugestão decidiu representar o Mestre Vitalino, maior expoente da arte figurativa brasileira, como boneco gigante, que foi feito pelas mãos da artesã Regina André de Olinda, com a ajuda do artesão Emersom Melo, seu companheiro. O estandarte foi feito por Luiz Antônio, artesão de Recife. Três frevos foram compostos para o bloco: o hino foi pelos Mestres Davi Teixeira e Mano de Baé; um frevo que cita os poetas dos antigos carnavais feito pelo Davi, grande cordelista e artista popular na confecção de mamulengos com material reciclado; e o terceiro feito pelos artesãos Lucas e Maria Oliveira (mãe e filho que atuam na criação de personagens em marionetes) e o artesão Lelo, também bonequeiro.

SERVIÇO

Bloco do ArTesão

Quando: Sexta-feira (17) com concentração às 18h

Onde: Com saída prevista na Rua da Moeda, no Recife Antigo

Quando: Segunda-feira (20) com concentração às 10h

Onde: Na frente da FOCCA, em Olinda

Veja também

BBB 23 Prova do Líder já passa de 14 horas de duração. Veja quem ainda está na disputa