ANIVERSÁRIO DO RECIFE "O Boi Voador" celebra aniversário do Recife; saiba detalhes Terceira edição do espetáculo será apresentado no Marco Zero, Bairro do Recife

Recife segue, como sempre, esbanjando em ineditismos do tipo "só aqui que tem, só aqui que há", porque pelas bandas da capital pernambucana até boi voa, e literalmente. Pelo menos neste domingo (12), às 18h, vai ter bicho voando no Bairro do Recife, no espetáculo "O Boi Voador", celebrando o aniversário da cidade no Marco Zero.

Vencedor do Prêmio Nacional de Turismo 2019, o espetáculo, gratuito e ao ar livre, da Métron Produções, será apresentado nos 486 anos da Cidade do Recife. Na ocasião, o público vai confirmar se, de fato, o conde Maurício de Nassau vai cumprir a promessa de fazer um boi voar.

Com texto e direção de Ruy Aguiar, "O Boi Voador" chega à sua terceira edição com novas cenas, músicas e danças. O espetáculo visita o século XVII, mostrando ao grande público fatos e personagens marcantes do período da dominação holandesa em Pernambuco.

Sobre o espetáculo

Maurício de Nassau, personagem central da trama, chega para governar a Nova Holanda, como era chamado a colônia em 1637.



O Conde veio acompanhado de inúmeros intelectuais, causando antes mesmo da sua chegada. Em cena, 90 atores e bailarinos do teatro pernambucano irão contar as grandes obras que o então governador Nassau realizou em Pernambuco.

A cada edição são incorporados novos elementos à cena. Este ano contará novos personagens como João Fernandes Vieira e Maria César, que vivem uma cena romântica, integram o elenco.



Outra novidade é a introdução de músicas inéditas, compostas ao estilo da época pelo músico pernambucano Demétrio Rangel. Destaque para a "Modinha" e "Lundu", ritmos trazidos da Europa e África, respectivamente, e que são influenciadoras de peso da Música Popular Brasileira.

Serviço:

"O Boi Voador"

Quando: domingo (12), às 18h

Onde: Marco Zero - Recife Antigo

Entrada livre

