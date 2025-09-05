Sex, 05 de Setembro

cultura

Aniversário de 150 anos do Mercado São José contará com cortejo do Bonde

O evento acontece no Bairro do Recife neste domingo (7)

O BondeO Bonde - Foto: Henrique Antônio/ Divulgação

Nova edição do “Bonde Brincando nas Ruas do Recife” realiza  cortejo em homenagem aos 150 anos do Mercado de São José. A concentração será neste domingo (07), às 15h30, na Avenida Rio Branco, de onde o desfile seguirá pela Rua do Bom Jesus, culminando na Praça do Arsenal, em frente ao Paço do Frevo. 

O grande destaque da festa será a Deusa do Mercado, calunga, personagem que simboliza a vitalidade, a diversidade e a resistência cultural do Recife.

“A Deusa do Mercado representa toda a força e a história viva do Recife. Ela é a guardiã da nossa memória popular, carregando no olhar a energia que pulsa no Mercado de São José há 150 anos. A calunga vem para conectar tradição e futuro, celebrando a nossa identidade e a beleza do nosso carnaval”, afirma Cid Cavalcanti, fundador do bloco.

Serviço:
Quando: Domingo, 7, às 15h30
Onde: Avenida Rio Branco, Rua do Bom Jesus,  Praça do Arsenal
Entrada gratuita

*Com informações da assessoria de imprensa
 

