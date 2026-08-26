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CARNAVAL O Bonde homenageará Ariano Suassuna no Carnaval de 2027; saiba mais Bloco carnavalesco lírico vai incorporar elementos da cultura popular nordestina à programação do próximo ciclo

O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico vai homenagear Ariano Suassuna no Carnaval de 2027, ano em que o renomado escritor completaria 100 anos.

A proposta, autorizada pela família Suassuna, levará para o cortejo referências à vida e à obra do autor, com elementos do universo armorial presentes na música, nas fantasias, no Flabelo e em outras expressões artísticas do bloco.

A homenagem foi apresentada aos herdeiros de Ariano por meio de ofício assinado pelo presidente e fundador de O Bonde, Cid Cavalcanti, e recebeu a autorização da família.

A partir da definição do tema, a agremiação iniciou a elaboração dos elementos que vão compor o próximo ciclo carnavalesco, previsto para celebrar a trajetória do escritor e sua relação com a cultura popular nordestina.

No desfile, o repertório e a identidade visual do bloco serão inspirados em manifestações como o romanceiro nordestino, a xilogravura, a literatura de cordel, o cavalo-marinho e o bumba meu boi.

A escolha também se relaciona à própria trajetória de O Bonde, que preserva, por meio do frevo de bloco, da orquestra ao vivo e do coro de foliões, tradições ligadas à memória e à transmissão de saberes da cultura popular.

História

Fundado em 1991, na Imbiribeira, no Recife, O Bonde é uma das agremiações tradicionais do Carnaval lírico pernambucano.

Reconhecido pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura desde 2008 e como Patrimônio Imaterial Cultural do Recife, o bloco realiza durante o ano oficinas, vivências e ações de formação cultural em comunidades como Ilha de Deus, Salinas, Sítio Grande, Coque, Vila São Miguel e Afogados.

Homenagem ao escritor será construída ao longo do ciclo carnavalesco e envolverá também ações de formação cultural | Foto: Henrique Antônio/Divulgação

O nome da agremiação surgiu de um verso de Capiba: “Quem vai pra Farol é o Bonde de Olinda”.

Em 2026, ano em que completou 35 anos de fundação, O Bonde dedicou seu Carnaval ao próprio Capiba e ao cantor Claudionor Germano. Para 2027, a homenagem a Ariano amplia essa trajetória de valorização de nomes fundamentais para a cultura pernambucana.

Nascido em João Pessoa, em 16 de junho de 1927, Ariano Suassuna passou parte da infância no sertão da Paraíba, especialmente em Taperoá, experiência que marcou o universo sertanejo presente em sua produção.

Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ele também foi professor da instituição durante décadas, formando diferentes gerações de estudantes.

Autor de obras como Auto da Compadecida, Romance da Nau Catarineta e Romance d’A Pedra do Reino, Ariano lançou no Recife o Movimento Armorial, em 1970.

Ao longo da carreira, também ocupou cargos públicos ligados à cultura no Recife e em Pernambuco e defendeu a valorização das manifestações populares como parte fundamental da identidade cultural brasileira.

Ariano morreu no Recife, em 23 de julho de 2014, aos 87 anos, e sua produção permanece como referência na literatura, no teatro e na reflexão sobre a cultura nordestina, marcada pela aproximação entre elementos populares e eruditos.

No centenário, O Bonde pretende levar essa obra para as ruas, aproximando o legado do escritor da experiência coletiva do Carnaval. Para Cid Cavalcanti, fundador da agremiação, a escolha do tema também representa uma homenagem pessoal.

“Fui aluno de Ariano na UFPE e aprendi com ele que a cultura popular não é assunto de museu, é coisa viva, que se faz na rua. Levar o Mestre para o Carnaval no ano do centenário dele é a forma mais legítima que O Bonde tem de agradecer”, afirma.

As atividades não ficarão apenas concentradas no desfile, mas a proposta é abordar a vida e a obra de Ariano durante todo o ciclo carnavalesco, incluindo as oficinas de transmissão de saberes e as ações realizadas com crianças e jovens ligados à agremiação.

O Bondinho, grupo infantil de O Bonde, também participará da iniciativa, aproximando as novas gerações da trajetória e da produção do escritor.

A programação completa do Carnaval de 2027 será divulgada posteriormente e deverá incluir atividades preparatórias, oficinas, apresentações, o percurso do bloco e o lançamento da marcha escolhida para marcar o centenário de Ariano Suassuna.

A iniciativa busca transformar a homenagem em uma experiência construída ao longo de todo o ciclo, da formação cultural ao cortejo pelas ruas do Recife.

Sobre O Bonde

Fundado em 1991, na Imbiribeira, no Recife, O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico é uma agremiação sem fins lucrativos dedicada ao frevo de bloco, ao Carnaval lírico e à formação cultural.

Reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura desde 2008, desenvolve oficinas, cortejos, vivências e ações educativas em territórios populares durante todo o ano.

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