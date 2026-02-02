A- A+

FREVO "O Brasil que Toca Frevo": noite de cinema, música e cultura no Paço do Frevo, nesta segunda (2) Com apresentação do Youtube Brasil, evento promove programação cultural e lançamentos de documentários dedicados ao gênero pernambucano, nesta segunda (2), a partir das 19h

A cultura pernambucana ganha destaque nesta segunda (2), no Paço do Frevo, a partir das 19h, com a apresentação de “O Brasil que Toca Frevo”, evento apresentado pelo Youtube Brasil e realizado pelo Amado Mundo para marcar o lançamento de documentários dedicados às manifestações culturais que formam a identidade do estado.

Paulo Dalla Nora Macedo, economista e apresentador do Lisboa Connection, videocast do Canal Amado Mundo, visitou a Folha de Pernambuco, nesta segunda (2), para apresentar e divulgar o projeto. Ele foi recebido pelo diretor executivo do jornal, Paulo Pugliesi.



“O Brasil que Toca Frevo”

A programação reúne cinema, música e troca de saberes, com a presença de mestres da cultura popular, artistas, pesquisadores e convidados ligados às tradições do frevo, do maracatu e de outras expressões culturais locais no museu referência na preservação e difusão do patrimônio cultural pernambucano.

Os documentários lançados no evento celebram trajetórias, histórias e símbolos que atravessam gerações e ajudam a manter viva a cultura popular de Pernambuco, conectando memória, identidade e contemporaneidade. A entrada para o evento, aberto ao público, será a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições sociais da capital pernambucana.

“Esse é um projeto que está sendo promovido e oferecido pelo YouTube Brasil, que fez um grande mapeamento dos Carnavais e escolheu Pernambuco como o Carnaval que deveria ser documentado. Para isso, contratou algumas empresas de mídia, entre elas a Amado Mundo, novo canal do jornalista Guilherme Amado, para fazer documentários”, detalhou Paulo Dalla Nora Macedo.

“O documentário do canal Amado Mundo trata sobre cinco blocos tradicionais pernambucanos. A ideia é resgatar e mostrar, principalmente para a juventude que está na rede social e no YouTube fora de Pernambuco, para entender um pouco mais essa manifestação”, completou Paulo Dalla Nora.

Lisboa Conection

O videocast Lisboa Connection, apresentado por Paulo Dalla Nora e Guilherme Amado, explora quais são os potenciais de conexão econômica, política e cultural entre Brasil e Portugal.



“Por isso que eu estou envolvido também nesse documentário do Carnaval de Pernambuco, porque é um produto muito forte de exportação do estado e do Brasil e para a Europa. Esse documentário vai ter legenda em francês e inglês, exatamente para ajudar que ele seja distribuído para o público europeu”, detalha o apresentador.

Atrações culturais

Após a exibição dos filmes, o público acompanha apresentações da Orquestra Henrique Dias e da Orquestra Criança Cidadã, em um momento que reforça o diálogo entre diferentes linguagens artísticas e gerações, seguido de um encontro cultural entre convidados e participantes.



Com patrocínio da Caixa e da Prefeitura do Recife, e apoio cultural de Martorelli Advogados e TGI Consultoria, o evento também possui caráter solidário. "O Brasil que Toca Frevo" integra a proposta do Amado Mundo de promover encontros que valorizam a cultura brasileira, ampliam o acesso à informação e estimulam conversas que fortalecem a relação entre memória, arte e sociedade.



SERVIÇO:

“O Brasil que Toca Frevo”, apresentado pelo Youtube Brasil e realizado pela Amado Mundo

Quando: Segunda, 2 de fevereiro, a partir das 19h.

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível

