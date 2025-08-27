A- A+

SHOW O brega de Priscila Senna para a cidade com gravação de DVD: "Só não se apaixona quem não ouve" O audiovisual está previsto para esta quarta-feira (27), no Marco Zero do Recife

O Marco do Zero do Recife vai se render ao brega com show gratuito da cantora Priscila Senna, nesta quarta-feira (27), às 18h, para a gravação do audiovisual "TBT da Musa". A artista vai "arrastar" multidão de fãs para um dos eventos mais aguardados do ano em Pernambuco, uma ocasião especial em que celebra 15 anos de carreira.

A pernambucana Priscila Senna está consolidada na música nacional como uma das vozes mais marcantes do brega, reconhecida pela sua capacidade de conectar os sentimentos dos fãs com as faixas líricas da cantora. Desde o primeiro DVD dela ("Ao Vivo em Recife", 2013), a Musa, como também é conhecida a artista, produziu hits que grudam na cabeça e são repetidos até hoje como hinos.

Hit e mais hit

O repertório de sucesso conhecido pelo público está confirmado para o "TBT da Musa", previsto para iniciar às 18h. A expectativa do show está altíssima, depois das programações de Carnaval e São João, deve ser o maior público na frente de um palco na Capital pernambucana.

Na gravação do DVD de João Gomes, os organizadores confirmaram uma multidão de 150 mil pessoas. E, claro, dividir esse momento com os fãs é especial, mas também a motivação de Senna. A cantora fala que o público fiel sempre compartilhou esse sonho de gravar um DVD no Marco Zero, que é “um sonho para qualquer artista do Brasil”, afirmou ela, em entrevista à Folha de Pernambuco.

"O que me motivou, na verdade, foram os fãs e meus fã-clubes. Eu quero fazer este novo DVD para eles com músicas que eles desejam, então é um presente para eles e para mim também", confirmou a cantora.

Line de peso

Segundo Priscila, os últimos anos foram marcados por inúmeros pedidos dos fãs por uma regravação do seu primeiro DVD, gravado em 2013. A Musa confirma o marco dessa produção na própria trajetória e deixa de lado a modéstia (com razão). "No primeiro DVD, de 18 músicas que eu gravei, 15 são estouradas. É um álbum icônico", garantiu Senna.

Priscila sobe ao palco montado no Marco Zero do Recife com o desejo de deixar tudo de si porque ela quer "apenas cantar", segundo a artista. Com participações locais e nacionais, a Musa confirmou um line de peso, que contará com a presença de Pablo, Maiara & Maraisa, Simone Mendes, Iguinho & Lulinha, Liniker, Tayara Andreza, Léo Foguete e Manu Bathidão.

A gravação do DVD da Musa também contará com a apresentação dos influenciadores Lucas Guimarães e Gicely Rafaela.

Para a Priscila de 15 anos atrás, a Musa falaria ‘’tenha calma, respira, não ‘pira’ que vai dar tudo certo e o sonho vai acontecer’’. O segredo da cantora para lidar com a ansiedade, antes do show, está na sua playlist.

“Eu estou ouvindo muito está me ajudando é o álbum da Liniker, ‘Caju’. Todas as músicas são muito especiais e ela é uma pessoa que me acalma. Ela é uma pessoa muito incrível foi a primeira artista que aceitou participar do meu DVD. Ela é uma inspiração’’, revelou Priscila.

Capital do Brega

A Musa leva para o palco do Marco Zero, neste dia 27 de agosto, o gênero brega, que é de suma importância para Pernambuco porque é uma das principais expressões musicais locais. Recife, considerada a "Capital do Brega", reconhece o gênero como Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade.

"Só não se apaixona quem não ouve o brega. Porque quem ouve a primeira vez já se apaixona de cara", defendeu Priscila Senna. Essa é a relevância do movimento cultural que a Musa representa e leva consigo logo mais à noite para o coração do Bairro do Recife.

SERVIÇO

Priscila Senna - Gravação "TBT da Musa"

Quando: 27 de agosto, 18h

Onde: Marco Zero, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @priscilasennaoficial

