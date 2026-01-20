A- A+

"O Cavaleiro dos Sete Reinos": Quem é quem no novo spin-off de "Game of Thrones" Baseada nos contos Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin, reunidos no Brasil em livro homônimo, a série narra as jornadas de um cavaleiro errante

O universo de Game of Thrones voltou ao ar na noite deste domingo, 18, com a estreia de O Cavaleiro dos Sete Reinos na HBO e HBO Max. A nova produção se afasta dos conflitos épicos e do peso político que marcaram a franquia para acompanhar personagens fora do centro do poder, em um período de relativa estabilidade em Westeros.

Baseada nos contos Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin, reunidos no Brasil em livro homônimo, a série narra as jornadas de um cavaleiro errante sem sobrenome e de seu jovem escudeiro, em histórias que privilegiam vínculos, escolhas individuais e dilemas morais.





Personagens centrais de 'O Cavaleiro dos Sete Reinos'

Duncan, o Alto (Dunk)





Peter Claffey como Sor Duncan em ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ - Divulgação

Interpretado por Peter Claffey, é um cavaleiro errante sem sobrenome, fortuna ou prestígio. Criado no Mercado de Pulgas de Porto Real, carrega um ideal rígido de honra aprendido com seu mentor e tenta se firmar em um mundo que não reconhece seus valores.

Egg

Vivido por Dexter Sol Ansell, é um garoto perspicaz e curioso que se torna escudeiro de Duncan. À primeira vista impulsivo, demonstra inteligência incomum e interesse pelas estruturas de poder de Westeros, origem que terá papel central nos contos de Martin.

Baelor Targaryen, o Quebralanças

Príncipe herdeiro conhecido pela retidão moral e habilidade em combate. Filho do rei Daeron II, representa um ideal de cavalaria em uma dinastia que começa a dar sinais de fragilidade

Maekar Targaryen

Irmão de Baelor, é um príncipe de temperamento duro e visão pragmática. Pai de personagens decisivos para o futuro da casa Targaryen.

Lyonel Baratheon

Apelidado de 'Tempestade Risonha', é um nobre carismático ligado a torneios e festas. Bisavô de Robert Baratheon, amplia o retrato da nobreza fora da corte.

Um outro centro narrativo para Westeros

Ao contrário das tramas dominadas por conspirações, dragões e guerras pelo Trono de Ferro, O Cavaleiro dos Sete Reinos aposta em uma experiência mais próxima e acessível. A primeira temporada, com seis episódios semanais, adapta The Hedge Knight, o primeiro dos contos de Tales of Dunk and Egg, e propõe uma narrativa voltada a trajetórias individuais, interessada em percursos menores que moldam grandes destinos.

O showrunner Ira Parker trabalhou em colaboração direta com Martin, preservando o tom original dos livros. Humor e leveza aparecem como escolhas narrativas integradas à história, sem romper com o universo já conhecido pelos fãs.

Os contos que fundamentam a série

Os três contos que dão origem à produção The Hedge Knight, The Sworn Sword e The Mystery Knight, publicados entre 1998 e 2010, formam a base do projeto e indicam um fôlego narrativo maior do que o da primeira temporada. Segundo Parker, Martin já compartilhou esboços para até uma dúzia de histórias adicionais da dupla, o que abre espaço para expansões futuras, caso a série seja renovada.

As narrativas se passam antes das grandes guerras que definem Game of Thrones e ajudam a compreender a formação de personagens e linhagens que terão impacto decisivo no futuro de Westeros.

Uma série construída a partir da relação entre os protagonistas

Em entrevista exclusiva ao Estadão, Peter Claffey e Dexter Sol Ansell destacaram que O Cavaleiro dos Sete Reinos se estrutura a partir da relação entre Duncan, o Alto, e o jovem escudeiro Egg, um vínculo que se transforma ao longo da jornada

"No começo, Egg só aproveita a oportunidade, mas depois eles começam a ir a aventuras juntos e constroem um laço forte", afirmou Ansell, de 11 anos, ao Estadão.



Como a série se diferencia no universo de Martin

Enquanto Game of Thrones se estrutura em conflitos épicos e A Casa do Dragão mergulha em disputas dinásticas, O Cavaleiro dos Sete Reinos desloca o foco para personagens cuja importância não está na coroa, mas na perseverança. A mudança se reflete também na forma, episódios mais curtos, escala local e atenção constante às relações humanas.

Um retorno diferente a Westeros

Ao trocar coroas por caminhos e batalhas por vínculos, O Cavaleiro dos Sete Reinos revisita Westeros a partir de uma escala mais próxima e humana. A série amplia o universo de Game of Thrones sem repetir seus excessos e mostra que, mesmo longe do Trono, há histórias capazes de sustentar esse mundo.

Calendário de estreia dos episódios

18 de janeiro - Episódio 1

25 de janeiro - Episódio 2

1º de fevereiro - Episódio 3

8 de fevereiro - Episódio 4

15 de fevereiro - Episódio 5

22 de fevereiro - Episódio 6

Os episódios são exibidos à meia-noite de domingo para segunda-feira, com duração média entre 30 e 40 minutos.





