O Céu da Língua abre sessão extra no Recife, no dia 30 de julho
Espetáculo estrelado por Gregorio Duvivier ganha mais uma data de apresentação no Teatro Guararapes
Devido à alta procura do público, o espetáculo "O Céu da Língua" anunciou que será apresentada uma sessão extra em sua curta temporada em Pernambuco.
A montagem estrelada por Gregório Duvivier, ganha uma nova apresentação no dia 30 de julho (quinta-feira), às 18h, no Teatro Guararapes. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 160 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.
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Fenômeno recente do teatro brasileiro, o espetáculo já emocionou mais de 300 mil espectadores, passou por mais de 50 cidades em 10 países e conquistou importantes reconhecimentos da crítica especializada.
Gregorio Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator pelo trabalho, enquanto O Céu da Língua venceu o Prêmio do Humor RJ nas categorias Melhor Texto e Melhor Espetáculo.
Dirigido por Luciana Paes, que assina a dramaturgia ao lado de Gregorio, a peça mistura humor, poesia e reflexão para falar sobre a língua portuguesa, seus sotaques, suas transformações e sua presença no cotidiano dos brasileiros.
Em cena, Duvivier transforma palavras, expressões populares, erros de português e memórias afetivas em matéria-prima para uma experiência teatral divertida, sensível e profundamente humana.
A passagem pelo Recife integra a turnê nordestina do espetáculo, que percorrerá dez cidades da região entre julho e agosto.
SERVIÇO:
"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier
Quando: 29 de julho, às 20h30 | 30 de julho, às 18h e às 20h30.
Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda.
Vendas pela plataforma Sympla
Duração: 85 minutos
Classificação indicativa: 12 anos
Instagram: @ceudalingua