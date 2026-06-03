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Teatro O Céu da Língua abre sessão extra no Recife, no dia 30 de julho Espetáculo estrelado por Gregorio Duvivier ganha mais uma data de apresentação no Teatro Guararapes

Devido à alta procura do público, o espetáculo "O Céu da Língua" anunciou que será apresentada uma sessão extra em sua curta temporada em Pernambuco.



A montagem estrelada por Gregório Duvivier, ganha uma nova apresentação no dia 30 de julho (quinta-feira), às 18h, no Teatro Guararapes. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 160 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

Fenômeno recente do teatro brasileiro, o espetáculo já emocionou mais de 300 mil espectadores, passou por mais de 50 cidades em 10 países e conquistou importantes reconhecimentos da crítica especializada.



Gregorio Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Ator pelo trabalho, enquanto O Céu da Língua venceu o Prêmio do Humor RJ nas categorias Melhor Texto e Melhor Espetáculo.

Dirigido por Luciana Paes, que assina a dramaturgia ao lado de Gregorio, a peça mistura humor, poesia e reflexão para falar sobre a língua portuguesa, seus sotaques, suas transformações e sua presença no cotidiano dos brasileiros.



Em cena, Duvivier transforma palavras, expressões populares, erros de português e memórias afetivas em matéria-prima para uma experiência teatral divertida, sensível e profundamente humana.

A passagem pelo Recife integra a turnê nordestina do espetáculo, que percorrerá dez cidades da região entre julho e agosto.

SERVIÇO:

"O Céu da Língua", com Gregorio Duvivier

Quando: 29 de julho, às 20h30 | 30 de julho, às 18h e às 20h30.

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda.

Vendas pela plataforma Sympla

Duração: 85 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Instagram: @ceudalingua

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