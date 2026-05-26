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TEATRO Gregorio Duvivier apresenta o monólogo "O Céu da Língua" no Teatro Guararapes Espetáculo realiza turnê pelo Nordeste entre julho e agosto deste ano

“O Céu da Língua”, estrelado por Gregorio Duvivier, volta a Pernambuco. O espetáculo, que passou pelo Teatro do Parque em setembro de 2025, tem novas apresentações marcadas para 29 e 30 de julho, às 20h30, no Teatro Guararapes, em Olinda.

A peça teatral já foi vista por mais de 300 mil espectadores, percorrendo mais de 50 cidades em 10 países diferentes. Gregorio Duvivier recebeu o Prêmio Bibi Ferreira 2025 de Melhor Ator pelo trabalho, que conquistou o Prêmio do Humor RJ 2026 nas categorias Melhor Texto e Melhor Espetáculo.

Com direção de Luciana Paes, a montagem é um monólogo sobre temas como linguagem, memória, afeto, sotaques, gírias, erros de português e as constantes transformações da fala brasileira. A diretora também assina o texto, em parceria com Duvivier.



O ator utiliza improviso e habilidade narrativa em cena, seguindo a proposta de aproximar a poesia ao cotidiano das pessoas, com humor e sensibilidade. Em turnê pelo nordeste, “O Céu da Língua” visitará ainda outras nove cidades da região, de julho a agosto, incluindo São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Campina Grande, Maceió, Aracaju e Salvador.

Serviço:

Espetáculo “O Céu da Língua”, com Gregorio Duvivier

Quando: 29 e 30 de julho, às 20h30

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda, Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 50, via Sympla

Informações: @ceudalingua (Instagram)

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