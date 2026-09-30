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LUTO Ator de "O Chamado da Floresta", Guy Kapulnik morre em queda de avião aos 46 anos As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades norte-americanas

Guy Kapulnik, ator israelense que participou de produções de Hollywood, morreu aos 46 anos após a queda de um avião de pequeno porte na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela família nesta quarta-feira, 30.

O acidente aconteceu na semana passada, nas proximidades do Aeroporto de Hesperia.

Kapulnik, que também era piloto e instrutor de voo, estava na aeronave com Taylor Laska, de 33 anos. Os dois morreram na queda

As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades norte-americanas. A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) conduzem a apuração.

Em nota enviada ao jornal The Times of Israel, a família destacou a trajetória de Kapulnik e o interesse do ator por diferentes atividades ao longo da vida. "Guy era um homem de ação, curiosidade e aventura. Ator e criador, capitão e marinheiro. Ao longo da vida, transitou entre o palco e a câmera, o mar e os céus, ousando sempre trilhar novos caminhos e fazer o que amava", declarou.

Kapulnik integrou o elenco de filmes como "O Chamado da Floresta (2020)", "Irmãos do Crime" (2019) e "Salsa Tel Aviv" (2011).

Antes de seguir carreira artística, ele foi oficial da unidade 669 das Forças de Defesa de Israel, grupo de elite especializado em missões de busca e resgate.

A aviação também passou a fazer parte de sua trajetória profissional. Em janeiro deste ano, meses antes de morrer, Kapulnik obteve o certificado de instrutor de voo pela Aviation Academy of Louisiana.

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