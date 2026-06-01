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SINGLE O Cientista Perdido abre caminho para álbum de estreia com o single "Cair" Canção marca o início de um projeto inspirado por vivências LGBTQIAPN+, abordando afetos, pertencimento e traumas a partir de uma perspectiva coletiva

Depois de um período sem lançamentos inéditos, O Cientista Perdido apresenta ao público “Cair”, faixa lançada na última semana e que dá partida à trajetória conceitual de seu primeiro álbum.

O trabalho surge a partir de questões relacionadas à ausência e ao abandono, mas amplia esse ponto de partida para discutir formas de afeto, pertencimento e as marcas deixadas por experiências compartilhadas dentro da comunidade LGBTQIAPN+.

O lançamento sucede o EP “casa, aqui”, divulgado em 2024 em parceria com UMZÉ. Se aquele trabalho refletia a sensação de acolhimento e chegada, o novo momento artístico se volta para os caminhos percorridos após esse encontro.

A partir dessa perspectiva, o artista organiza um conjunto de composições inspiradas por experiências frequentemente vividas por pessoas LGBTQIAPN+, estabelecendo as bases temáticas do disco que está por vir.

O Cientista Perdido

Radicado em São Paulo, o músico brasiliense Rodrigo Saminez – criador do projeto O Cientista Perdido – reuniu colaboradores próximos para a construção da faixa.

A produção conta com a participação do trio curitibano Tuyo, indicado ao Latin Grammy em 2021 e parceiro do artista desde o início de sua trajetória.

Também integram a equipe Lio, responsável pela direção vocal, Lay, nas vozes adicionais, e Machado, na engenharia de som.

“‘Cair’ sempre foi a primeira. Foi a primeira vez que eu me senti autorizado a escrever sobre amor e percebi que esse amor era, na verdade, uma falta. E disso veio a reação em cadeia de perceber outras faltas que tematizaram as letras do meu primeiro disco, e, principalmente, de perceber que essas faltas não eram só minhas. Eram, basicamente, uma experiência canônica na vida de toda pessoa LGBTQIAPN+”, afirma Rodrigo.

Originalmente concebida como uma resposta a alguém que desapareceu sem explicações, a composição ganhou novos significados ao longo do processo criativo.

Em vez de se concentrar na figura ausente, a canção passou a investigar limites emocionais, autonomia e a construção consciente dos desejos. Essa mudança de foco acabou servindo como ponto de partida para os temas que atravessam o álbum.

“Viver sem ter medo do fim chegar, como diz o refrão, é um privilégio que a gente tem que construir com as próprias mãos e com as mãos dos nossos. É um cenário inédito que a gente tem que inventar pra forjar não só a nossa própria paz, mas também a nossa própria metodologia para tocar nossos afetos e parcerias. ‘Cair’ não só inicia esse movimento, mas também o cataliza”, completa.

O disco de estreia de O Cientista Perdido foi desenvolvido a partir de investigações sobre experiências queer que extrapolam o campo do amor romântico.

O repertório aborda questões ligadas à religião, relações familiares, memórias da infância, sentimentos de culpa e diferentes formas de trauma.

A pesquisa que fundamenta o projeto dialoga com reflexões de autores como Jack Halberstam e Renan Quinalha, incorporando referências dos estudos sobre gênero, sexualidade e cultura.



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