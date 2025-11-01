O conselho que William Bonner deu a Tralli em entrevista antes de seu último 'Jornal Nacional'
Bonner se despediu do JN na sexta-feira (31)
William Bonner, que se despediu na sexta-feira (31) do Jornal Nacional, deu um conselho ao substituto César Tralli, que assume o telejornal da Globo na segunda-feira (3).
Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador de 61 anos disse:
"[A sugestão] É muito simples: entregue-se. Porque o JN e a nossa profissão são muito absorventes. E o Tralli é um exemplo de alguém cuja entrega já rendeu frutos inequívocos", apontou ele.
"O Jornal Nacional só vai tornar mais evidente o quanto a gente entrega, porque tem um alcance maior. Mas o Tralli não tem nada a aprender comigo. A gente tem que aprender com o que está à nossa volta o tempo todo. É uma atividade muito bacana. Você é o ponto final da fábrica. Você entrega para o público uma reportagem que foi o trabalho de 25, 40, às vezes 80 pessoas", complementou.
Leia também
• William Bonner se despede do Jornal Nacional aplaudido de pé: "Muito obrigado"
• William Bonner: relembre a trajetória do jornalista, que deixa o Jornal Nacional nesta sexta-feira
• O último "boa noite": saiba a hora da despedida de William Bonner do Jornal Nacional
A partir de 2026, Bonner vai atuar no Globo Repórter. A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30.
Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.