MUDANÇAS NO JN

O conselho que William Bonner deu a Tralli em entrevista antes de seu último 'Jornal Nacional'

Bonner se despediu do JN na sexta-feira (31)

William Bonner deixa o Jornal Nacional, que passa a ser apresentado por Renata Vasconcellos e César TralliWilliam Bonner deixa o Jornal Nacional, que passa a ser apresentado por Renata Vasconcellos e César Tralli - Foto: João Cotta/Globo

William Bonner, que se despediu na sexta-feira (31) do Jornal Nacional, deu um conselho ao substituto César Tralli, que assume o telejornal da Globo na segunda-feira (3).

Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador de 61 anos disse:

"[A sugestão] É muito simples: entregue-se. Porque o JN e a nossa profissão são muito absorventes. E o Tralli é um exemplo de alguém cuja entrega já rendeu frutos inequívocos", apontou ele.

"O Jornal Nacional só vai tornar mais evidente o quanto a gente entrega, porque tem um alcance maior. Mas o Tralli não tem nada a aprender comigo. A gente tem que aprender com o que está à nossa volta o tempo todo. É uma atividade muito bacana. Você é o ponto final da fábrica. Você entrega para o público uma reportagem que foi o trabalho de 25, 40, às vezes 80 pessoas", complementou.

A partir de 2026, Bonner vai atuar no Globo Repórter. A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30.

Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.
 

