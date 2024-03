A- A+

MÚSICA O contemporâneo rock nordestino da Selvagens à Procura de Lei retorna ao Recife Banda, que celebra 15 anos de carreira em 2024, se apresenta neste domingo (31) no Estelita Bar, no Cabanga, a partir das 17h

Representantes do rock nordestino, a banda cearense Selvagens à Procura de Lei retorna aos palcos em 2024 com turnê para celebrar 15 anos de carreira da sua discografia autoral e manifestante que projetou o grupo no território nacional.

Neste domingo (31), o quarteto formado em 2009 por Gabriel Aragão (Vocal e Guitarra), Rafael Martins (Vocal e Guitarra), Caio Evangelista (Vocal e Baixo) e Nicholas Magalhães (Vocal e Bateria) se apresentam no Estelita Bar, no Cabanga, com a abertura da casa às 17h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 40 na plataforma do Sympla.

Rock e baião

Natural de Fortaleza, a banda cearense foi considerada uma revelação na cena do rock independente brasileiro, chegando a receber indicação na categoria Aposta do Video Music Brasil (VMB) de 2012 da MTV.



O quarteto, que performou nos principais festivais brasileiros, como Lollapalooza e Rock in Rio, se consolidou no gênero através de uma sonoridade autêntica, combinando referências do indie rock, pop e música nordestina.

''Juntando rock e baião na terra do senhorio'', o trecho da canção ''Bem-Vindo Ao Brasil'' de 2014 da banda, consegue refletir o estilo adotado na produção dos quatros discos de estúdio.

O primeiro álbum dos Selvagens à Procura de Lei foi o saudoso ''Aprendendo a Mentir (2011)'', mixado entre o indie rock e o pop punk. Depois o disco homônimo ''Selvagens à Procura de Lei (2013)'', trouxe reflexões sobre amores urbanos, com uma sonoridade atrelada ao rock clássico.

O terceiro trabalho é a banda referenciando Arnaldo Batista, Tom Zé e Raul Seixas unindo o rock com o baião no excepcional ''Praieiro (2016)''. O último álbum gravado pela banda foi o intimista ''Paraíso Portátil (2019)'', marcando o retorno para as melodias do pop rock.

Com exceção do álbum lançado em 2013 pela Universal Music, todos os discos lançados pelo quarteto foram produzidos de forma independente.

Nostalgia e novidade

A ''mucambada'' - como são chamados os fãs da banda, por conta da música ''Mucambo Cafundó'' - estava carente de novas produções desde 2021, mas Selvagens à Procura de Lei retornaram em 2023 com duas novas músicas: ''O Verão Passou, Mas O Sol Continua Aqui'' e ''Por Todo O Universo''.



Para o vocalista e guitarrista Gabriel Aragão esta última canção demonstra o sentimento de saudosismo do quarteto neste retorno.

''Nós quatros fomos levando ela pra um caminho que me lembra muito a pegada dos selvagens lá no comecinho: meio indie e meio punk. Fez todo sentido do mundo um arranjo assim para uma música que fala justamente de olhar para o passado'', disse Gabriel em um vídeo publicado no Instagram.

A turnê 2024 confirmou nove shows de Selvagens à Procura de Lei, passando por sete estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.



O público vai experienciar os clássicos da banda como ''Mucambo Cafundó'', ''Despedida'', ''Brasileiro'', ''Tarde Livre'', ''Guetos Urbanos'' e ''Sede Ao Pote'', além das canções lançadas no ano passado.

Em Recife, a apresentação vai contar com a participação da banda Howay na abertura do show, como representante da cena pernambucana.

Serviço

Selvagens à Procura de Lei no Recife

Quando: 31 de março, 17h

Onde: Estelita Bar - Avenida Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

