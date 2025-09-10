A- A+

ARTES CÊNICAS ''O Conto da Aldeia Cigana'', do projeto Aria Social, expressa tradição cigana em sessão no Recife Baseado no ballet clássico, o espetáculo acontece no Teatro Barreto Júnior, no dia 17 de setembro

''O Conto da Aldeia Cigana'' tem um enredo digno de novela das 21h, repleto de intrigas e paixões, narrando a história de amor entre a cigana Paquita e o conde francês Lucien. A peça de ballet clássico acontece na próxima quarta-feira (17), às 19h, no Teatro Barreto Júnior, com ingressos no valor único de R$ 15, disponíveis no Sympla.

O espetáculo é produzido pelo projeto Aria Social e conta com a direção artística da professora da organização, Maria Inêz Lima, que ressalta a importância de refletir sobre o nomadismo e a compreensão de culturas locais pelos ciganos. A trama da peça é inspirada na tradição cigana, retratando os os simbolismos dos costumes, a musicalidade e a mitologia desse povo.

''Na dança representamos tanto a riqueza dessa cultura milenar, que é vista como expressão de força da vida e liberdade, quanto os eventos em torno de disputas políticas da época e do triângulo amoroso dos personagens principais'', explica Maria Inêz.

O ballet romântico Paquita foi dividido em dois atos e passou a ser parte do repertório clássico, com música de Edouard Deldevez e Ludwig Minkus, além da coreografia de Marius Petipa. O coreógrafo popularizou o grand pas de deux - uma peça estruturada em quatro partes principais: a entrada, o adágio (movimentos lentos), as variações (solos masculinos e femininos) e a coda, o clímax musical para a conclusão da peça.

O dueto ''O Conto da Aldeia Cigana'' acompanha a bailarina e seu parceiro nos passos, sequências de giros e piruetas do ballet clássico, intrigando o espectador no ritmo do drama da cigana Paquita com quem o líder da aldeia, Iñigo, deseja se casar. O romance entre a protagonista e Lucien coloca a vida dele em perigo e o casal precisa agir diante das complicações.

SERVIÇO:

''O Conto da Aldeia Cigana'' do projeto Aria Social

Quando: 17 setembro, 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Avenida Boa Viagem, S/N Boa Viagem

Ingresso único: R$ 15 no Sympla

Veja também