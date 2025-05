A- A+

TEATRO Paloma Bernardi e Marcelo Faria encenam "O Cravo e a Rosa" no Recife Peça acontece no Teatro Luiz Mendonça nos próximos dias 30 e 31 de maio

Petruchio e Catarina, personagens memoráveis da novela global "O Cravo e a Rosa", voltam a viver uma história de amor, dessa vez nos palcos do teatro e mais precisamente nos próximos dias 30 e 31 de maio, e 1º de junho no Recife, e com Marcelo Faria e Paloma Bernardi formando o casal.



As apresentações acontecem no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem. Dirigida por Pedro Vasconcelos e produzida por Marcelo Faria, a peça está com os ingressos disponíveis no site do Luiz Mendonça, com valores a partir de R$ 50.









São Paulo, anos de 1920

A trama "O Cravo e a Rosa" traz no enredo a história de amor da geniosa Catarina e do fazendeiro Petruchio, ambientada na São Paulo de 1920.



Em tom de comédia romântica, na adaptação para o teatro o foco é nos núcleos centrais da narrativa, ao explorar o universo rural com a realidade da cidade grande.



A diferença na personalidade dos protagonistas é o que traz o 'quê' de humor da narrativa - contada a partir de inspiração da "Megera Domada", de William Shakepeare.



Crédito: Antônio Filho/Divulgação



Além de Paloma e Marcelo, o elenco conta também com João Camargo, Catarina de Carvalho, Rosana Dias, Marcello Gonçalves, Carlos Félix e John Garita.



Sob fomento da Brasilcap, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realização da FV Produções associado ao Frupo Globo, a peça tem cenografia e figurino assinados por Ronald Teixeira, visagismo de Fabíola Gomez e trilha sonora de Bruno Marques.

SERVIÇO

"O Cravo e a Rosa" - Espetáculo Teatral

Com Marcelo Faria e Paloma Bernardi

Quando: dias 30, e 31 de maio, e 1º de junho

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

Ingressos a partir de R$ 50 no site do teatro

Informações: @ocravoearosaumespetaculo





Veja também