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CINEMA "O Diabo Veste Prada 2" faz 233 milhões de dólares em bilheteria em todo o mundo Desempenho coloca o filme entre as maiores estreias de 2026, ficando atrás apenas de grandes produções do ano como "Super Mario Galaxy: O Filme", "Michael" e "Devoradores de Estrelas"

A aguardada sequência de "O Diabo Veste Prada 2" estreou com força nos cinemas ao redor do mundo e já se firma como um dos maiores sucessos do ano. Segundo dados divulgados pela Variety e pelo portal Deadline, o longa arrecadou cerca de US$ 233,6 milhões (R$ 1,16 bilhão na cotação atual) em seu primeiro fim de semana, somando US$ 77 milhões (R$ 384 milhões) apenas nos Estados Unidos e US$ 156,6 milhões (R$ 781 milhões) no mercado internacional.

O desempenho coloca o filme entre as maiores estreias de 2026, ficando atrás apenas de grandes produções do ano como "Super Mario Galaxy: O Filme", "Michael" e "Devoradores de Estrelas". O resultado também supera, com ampla margem, a abertura do longa original, lançado em 2006, e reforça o poder da franquia mesmo após duas décadas.

Retorno de personagens e efeito nostalgia

Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história anos após os acontecimentos do primeiro filme. A trama acompanha Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, agora ocupando um cargo de destaque na revista Runway, sob o comando da icônica Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

O elenco original também conta com Emily Blunt e Stanley Tucci, o que contribuiu diretamente para o interesse do público. O fator nostalgia, aliado à popularidade do primeiro filme, foi decisivo para o forte desempenho nas bilheterias.

Desempenho nas bilheterias

Com um orçamento estimado em cerca de US$ 100 milhões (R$ 499 milhões), sem considerar os custos de marketing, a sequência já demonstra potencial para superar a arrecadação total do longa original, que atingiu aproximadamente US$ 326 milhões (R$ 1,62 bilhão) globalmente.

Nos Estados Unidos, o filme registrou uma abertura expressiva, consolidando-se entre os melhores desempenhos do ano. Internacionalmente, o resultado também foi robusto, impulsionando o total global para mais de US$ 230 milhões em poucos dias.

Resposta do público e perfil da audiência

Apesar de críticas divididas, o público recebeu o filme de forma bastante positiva. A produção conquistou nota A no CinemaScore, indicando alta aprovação entre os espectadores.

Dados do PostTrak mostram que o longa atraiu diferentes faixas etárias, com destaque para o público entre 25 e 34 anos. Mulheres e jovens tiveram papel central no desempenho da estreia, reforçando a força desse segmento nas bilheterias contemporâneas.

Contexto da produção

Produzido pela 20th Century Studios, divisão da Disney, o filme mantém a essência da obra original, inspirada no livro homônimo de 2003. A sequência amplia o universo da revista Runway e explora novas dinâmicas profissionais e pessoais das personagens.

O primeiro longa se tornou um marco cultural ao longo dos anos, com frases e cenas que atravessaram gerações, fator que ajudou a impulsionar o interesse pela continuação.

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