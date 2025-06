''O Diabo Veste Prada 2'': sequência que está em produção divulga primeiro teaser; veja

A- A+

Para quem aguardava ansiosamente, ''O Diabo Veste Prada 2'' está confirmado e conta com o retorno de Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, além, é claro, de Meryl Streep como Miranda Priestly. ''That's all'' (''Isso é tudo''). O anúncio do início da produção do longa-metragem aconteceu, nesta segunda-feira (30), com a divulgação de um teaser de dois scarpins vermelhos diabólicos, referenciando a capa do filme original de 2006.

''O Diabo Veste Prada 2'' tem previsão de estreia nos cinemas duas décadas depois, em 1º de maio de 2026, com grande parte do elenco original. Na nova produção, o ator Kenneth Branagh se junta ao filme como o marido de Miranda Priestly, a rigorosa editora-chefe da revista de moda ''Runway''.

Baseado no romance de Lauren Weisberger de 2003, "O Diabo Veste Prada" acompanha a jornalista Andy Sachs (Anne Hathaway), que é contratada pela renomada ''Runway'' para ser assistente de Miranda, em Nova York, mas apesar da chance que muitos sonhariam em conseguir, logo a protagonista percebe que o trabalho não é tão fácil assim.

A trama de ''O Diabo Veste Prada 2'' não foi confirmada, mas a história supostamente acompanha Miranda Priestly enquanto ela navega por sua carreira em meio ao declínio da publicação tradicional em revistas, segundo a Variety. Precisando de verbas publicitárias, Priestly recorre a Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, que agora é uma executiva influente de um grupo de luxo.

No filme original, Andy Sachs deixa a revista de moda para aceitar um emprego em um jornal, então, ainda não sabemos como será seu retorno na história da sequência. David Frankel e Aline Brosh McKenna, que dirigiram e escreveram o filme original, retornam para a sequência.

Veja também