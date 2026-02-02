A- A+

CINEMA "O Diabo Veste Prada 2" ganha primero trailer; assista Sequência do filme de 2006 chega aos cinemas brasileiros no dia 30 de abril

O primeiro trailer de “O Diabo Veste Prada 2” foi oficialmente lançado no último domingo (1º). A prévia mostra ao público o reencontro de Andrea Sachs (Anne Hathaway) e Miranda Priestly (Meryl Streep).

Também aparecem no vídeo os atores Stanley Tucci e Emily Blunt, de volta aos papéis de Nigel e Emily Charlton, respectivamente. Com direção novamente assinada por David Frankel e com roteiro de Aline Brosh McKenna, o filme aborda as transformações no mundo da moda.

No novo longa-metragem, a revista Runway passa por um momento conturbado em meio à crise no mercado editorial. Ex-assistente de Miranda, Andrea ressurge para tentar resolver os problemas da publicação, ocupando agora o cargo de editora.



O que o trailer mostra

O trailer indica que, embora o contexto seja diferente, muita coisa não mudou no universo de “O Diabo Veste Prada”, como a personalidade de Miranda Priestly. Mesmo em outra posição, a editora segue esbanjando arrogância.

A continuação inverte os papéis de poder. Para salvar seu emprego, a poderosa editora precisará recorrer a Emily, sua ex-assistente, que agora ocupa o cargo de executiva de um conglomerado de luxo.



A prévia mostra também que Emily não perdeu o hábito de alfinetar Andrea. "Engraçado... você mudou, está muito mais confiante. Só não deu um jeito nessas sobrancelhas", diz a personagem no vídeo.

Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux e B.J. Novak estão entre os atores que se juntam ao elenco veterano do primeiro filme, lançado em 2006. O novo longa estreia no Brasil no dia 30 de abril.

