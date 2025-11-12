Teaser de "O Diabo Veste Prada 2" traz Meryl Streep e Anne Hathaway de volta ao seus antigos papéis
A sequência do filme de 2005 chega ao público 20 anos depois, com estreia marcada para maio de 2026
O primeiro teaser de "O Diabo Veste Prada 2" foi divulgado nesta quarta-feira (12). A estreia do novo filme está prevista para 1º de maio de 2026.
No vídeo de pouco mais de 50 segundos, Meryl Streep e Anne Hathaway surgem em cena ao som de "Vogue", música de Madonna que marcou o primeiro filme. Elas reprisam os papéis de Miranda Priestly e Andy Sachs, respectivamente.
A personagem de Streep surge andando pelo escritório da revista Runway, calçando um par de saltos vermelhos. Andy entra no mesmo elevador que ela, quando ele está prestes a fechar.
"Demorou o suficiente", diz Miranda, após uma rápida troca de olhares com a ex-assistente. A frase faz referência tempo de espera de 20 anos entre o primeiro e o segundo filme.
Emily Blunt e Stanley Tucci também retornam para a sequência. Um dos novos nomes do elenco é o ator Kenneth Branagh, que interpreta o esposo de Miranda. Lady Gaga também foi confirmada em uma participação especial.
Em "O Diabo Veste Prada 2", Miranda Priestly vê sua carreira entrar em declínio junto com o jornalismo impresso. O cenário de crise faz com que ela tenha que enfrentar Emily Charlton (Emily Blunt), sua ex-assistente, que agora é executiva de uma conglomerado de luxo, cujos investimentos em publicidade interessam à editora.