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CINEMA "O Diabo Veste Prada 2": o que esperar da sequência estrelada por Anne Hathaway e Meryl Streep Continuação chega aos cinemas 20 anos após o sucesso do primeiro filme

Sempre que um filme muito amado pelo público tem sequência anunciada, as reações se dividem entre a ansiedade e a apreensão. Não teria como ser diferente com “O Diabo Veste Prada 2”, que chega aos cinemas quase 20 anos após o sucesso do primeiro longa-metragem. A boa notícia - para o alívio de tantos - é que a espera valeu a pena.

Com estreia oficial marcada para esta quinta-feira (30) e sessões antecipadas hoje, a continuação amadurece questões abordadas há duas décadas, dando alguns passos adiante. David Frankel e Aline Brosh McKenna, diretor e roteirista da produção de 2006, retornam aos cargos, conseguindo manter a essência do original, mas sem ficarem presos ao passado.

A trama se desenvolve a partir do reencontro de Andrea Sachs (Anne Hathaway) com Miranda Priestly (Meryl Streep), anos após a jovem largar o cobiçado cargo de assistente da “toda poderosa” chefe da revista Runway. Andy agora é uma jornalista experiente e premiada, porém desempregada, convocada para ajudar a revista de moda a recuperar seu prestígio após um escândalo.

Algumas coisas mudaram nos escritórios da publicação e outras nem tanto. Nigel (Stanley Tucci), braço direito de Miranda, segue leal à diretora e igualmente apagado por ela. Já Emily (Emily Blunt), a entojada ex-colega de equipe de Andy, deixou a revista em circunstâncias misteriosas, passando a trabalhar para uma grife de luxo. O cargo faz com que sua ex-chefe precise agradá-la para não perder o anunciante.

A personagem de Meryl Streep mantém o alto nível de exigência e a postura altiva entre os subordinados, chegando a dizer que se esqueceu de Andy quando a reencontra. No entanto, ela está mais contida nas palavras e reações, evitando cancelamentos em um mundo onde seu antigo modelo de gestão já não é mais tão bem aceito. É a mesma Miranda de sempre, só que podada pelo compliance.

Do outro lado, novos personagens surgem na trama, vividos por nomes como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall e Caleb Hearon. Nenhum com o mesmo tempo de tela e poder de encanto de Hathaway e Streep, cujo encontro em cena segue sendo a espinha dorsal da história.

A continuação aprofunda assuntos mais complexos do que o dilema entre trabalho e vida pessoal vivido por Andy em 2006 - agora já superado. O foco da narrativa deixa de ser o ambiente tóxico da Runway e se volta para a crise da mídia tradicional. Qualquer jornalista que for ao cinema deve se identificar com as agruras vividas pelos personagens, mas mesmo para os de fora da profissão a discussão soa interessante.

Ao assumir seu novo posto dentro da revista, Andy precisa lutar para provar que o jornalismo bem feito ainda tem serventia. Em um mercado balizado por métricas de redes sociais, ela corre contra o tempo para salvar a Runway do declínio completo - especialmente quando um fato inesperado muda o comando da Elias-Clark, empresa que administra a revista -, tentando entender o que se passa pela cabeça de Miranda.

“O Diabo Veste Prada 2” conserva elementos que cativaram os fãs. Estão lá as caminhadas pelas ruas de Nova York, as tiradas ácidas e a música pop - com direito a Lady Gaga em um número musical. Como não poderia deixar de ser, a alta costura se faz presente em figurinos glamourosos e participações especiais de grandes nomes da moda, como a empresária Donatella Versace, o estilista Law Roach e a modelo Winnie Harlow.



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