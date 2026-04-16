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Streaming "O Diário de Um Mago": Netflix inicia gravações de adaptação de livro de Paulo Coelho Johnny Massaro e Rodrigo Santoro estrelam o longa-metragem, que está sendo filmado na Espanha

“O Diário de Um Mago”, adaptação do livro homônimo de Paulo Coelho para a Netflix, teve suas gravações iniciadas. Ainda não há previsão de estreia.

Johnny Massaro e Rodrigo Santoro estrelam o novo filme, que tem direção de Vicente Amorim e é produzido pela Gullane. Atualmente, a equipe filma na Espanha.

O longa-metragem acompanha Paulo (Massaro) em uma peregrinação pelas montanhas, bosques e campos do Caminho de Santiago de Compostela. Ele é guiado pelo enigmático Petrus (Santoro).



A jornada coloca à prova os limites físicos e espirituais dos personagens. Em busca por autoconhecimento, eles vivenciam uma aventura de encontros misteriosos e forças invisíveis, passando por uma sequência de provações.

O roteiro leva as assinaturas de Vicente Amorim, Luiso Berdejo e Gustavo Bragança, que unem o espírito de road movie à linguagem mágica de Paulo Coelho. A adaptação leva às telas uma das principais obras de um dos brasileiros mais lidos do mundo, com mais de 320 milhões de livros vendidos globalmente.

Entre os brasileiros, o elenco traz ainda a pernambucana Julia Konrad (Marina Astrain), Lara Tremouroux (Clara), Silvio Guindane (Roberto), Fabiana Gugli (Mãe de Paulo), Emílio de Melo (Pai de Paulo) Thelmo Fernandes (Pai de Clara), Isabel Guéron (Mãe de Clara) e Roberto Birindelli (Mestre). Artistas europeus também estão no projeto, incluindo Manuel Manquiña (Eremita), Albert Pla (Mágico), Gonçalo Diniz (Martim) e Elisabeth Bonjour (Madame Lourdes).



*Com informações da assessoria de imprensa.

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