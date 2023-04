A- A+

LIETARATURA "O Engenheiro da Morte": romance histórico aborda a participação da elite alemã no Holocausto Livro é de autoria do escritor e cineasta Marcio Pitliuk, especialista no genocídio judeu

Celebrado anualmente em 18 de abril, o Yom HaShoá é um dia dedicado à recordação das vítimas do Holocausto. A data foi escolhida para o lançamento de “O Engenheiro da Morte” (Editora Vestígio), escrito por Marcio Pitliuk, um dos maiores especialistas no Brasil sobre o genocídio contra o povo judeu promovido pelo regime nazista alemão.



Em seu novo romance, o escritor e cineasta aborda um aspecto menos explorado do assunto: a colaboração da alta sociedade alemã, nos anos 1930 e 1940, com os crimes comandados por Adolf Hitler. O autor une uma narrativa fictícia a fatos reais para mostrar como a elite da época participou de um dos maiores crimes contra a humanidade com o único propósito de aumentar o lucro de suas empresas.

O livro conta a história do jovem e ambicioso engenheiro Carl Farben, que conquista fortuna e prestígio durante a guerra, mesmo às custas do sofrimento alheio, após desenvolver o gás Taifun B, utilizado para dizimar os judeus. Com a rendição da Alemanha, ele e a esposa fogem para o Brasil, mas a caça aos nazistas continua.



Na obra, o autor explica como quem pagou a conta pelas construções dos campos de concentração foram as próprias vítimas desses locais. Com o apoio do regime nazista, a elite alemã confiscou todas as posses dos judeus, incluindo economias, casas, joias, obras de arte e empresas. Parte do que era roubado era destinado à população da Alemanha e outra reservada para construir os campos.

Livro “O Engenheiro da Morte - A Participação da Elite Alemã no Holocausto”, de Marcio Pitliuk

Editora Vestígio

256 páginas

Preço: R$ 64,90 (livro físico) e R$ 45,90 (e-book)



