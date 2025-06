"O Enigma de Exu": GloboNews exibe documentário sobre Luiz Gonzaga filmado em Pernambuco

A- A+

A GloboNews estreia, neste sábado (21), às 23h30, o documentário “O Enigma de Exu”. Produção original do canal, o telefilme apresenta um retrato da vida e da obra de Luiz Gonzaga, a partir de sua terra natal.

Cláudio Renato e Luiz Paulo Mesquita assinam a direção do filme, que promete revelar histórias inéditas do Rei do Baião. A narrativa é construída através dos depoimentos de familiares, lavradores, fazendeiros e músicos que conviveram com ele no sertão do Araripe, em Pernambuco.

Joquinha Gonzaga, sobrinho de Gonzagão e também sanfoneiro, é um dos que aparece nas entrevistas. Ele destaca a influência direta do tio em sua carreira. “Sou artista graças a ele”, afirma.



Locais carregados de significado, como a Fazenda Caiçaras - onde o artista nasceu - e a Casa de Januário - construída por ele para os pais - serviram de cenário para as filmagens. A produção revela ainda como as novas gerações têm mantido viva a tradição musical da região.

A praça da Matriz de Exu, cidade onde Gonzaga nasceu, recebeu uma sessão do filme antes de sua estreia na TV, no início de junho. O evento contou com a presença do jornalista e escritor Lira Neto, que prepara uma nova biografia sobre o artista.

O roteiro do documentário é assinado por Cláudio Renato, Ledu Garcia e Eliza Santana. Cláudio Cortez comandou a montagem e a finalização do projeto, que vai ao ar no período junino, celebrando a importância de Luiz Gonzaga para o fortalecimento do São João como mostra da identidade nordestina.



