Música 'O Enigma do Frevo', novo álbum de DJ Dolores, está disponível nas plataformas Com 10 faixas, o novo álbum do premiado produtor e compositor será lançado nas plataformas digitais nesta sexta-feira, 11 de abril

DJ Dolores, produtor e compositor sergipano radicado no Recife, apresenta seu mais novo trabalho, o álbum "O Enigma do Frevo", investigação sobre esse gênero genuinamente pernambucano, já disponível nas plataformas de música.



Com 10 faixas, o disco é resultado de pesquisas e entrevistas realizadas ao longo da websérie homônima, projeto que inicialmente buscava uma ruptura radical do gênero, explorando sonoridades abstratas.



Ao aprofundar-se na estrutura musical e na história do frevo, Dolores encontrou um novo caminho: preservar sua energia contagiante e sua vocação dançante, inspirado na obra de Carlos Fernando e no modelo do Asas da América.

“O grande barato do frevo é ser uma música para massas. Ficou muito claro para mim que ter entendido sobre estrutura musical e história do frevo, mudou várias das minhas concepções anteriores para além do gênero, falando de música em geral mesmo”, ressalta DJ Dolores.

Sobre o álbum

Todas as faixas do álbum foram compostas por ele, com exceção de Espalha Brasa, uma parceria com a cantora Jéssica Caitano. Algumas composições foram feitas em parceria com Yuri Queiroga, Léo D e Hilton Lacerda. O álbum conta com um elenco diversificado de vozes convidadas, incluindo Laís Senna, Ylana, Jorge Riba, Caetana e Nêgo Freeza.

Na instrumentação, Uka Gameiro (bateria), Parrô Melo (saxofone), Getúlio Araújo (trompete), Néris (trombone), Yuri Queiroga (sintetizador e cavaquinho), Jefferson Souza (rabeca), Leo D (sintetizador) e Alex Santana (tuba). A sonoridade do álbum transita entre influências do jazz, da música eletrônica experimental, do coco, da ciranda e até mesmo do frevo em suas formas primitivas, antes de ser reconhecido como tal.

Uma peculiaridade marcante do álbum é a ausência total de violão, guitarra e baixo, elementos quase onipresentes na cultura pop e rock. Essa escolha reforça a identidade sonora do disco.

“O álbum me trouxe uma nova visão sobre o Recife porque a história do frevo é um reflexo da história da cidade. Você já pensou quantas cidades têm um gênero musical próprio, só dela?”, provoca Dolores.

As músicas foram gravadas nos estúdios La Casa en El Aire, Muzak, Estúdio Pólvora e Oráculo, com mixagem de Leo D e DJ Dolores e masterização de Leo D. A capa também é assinada por DJ Dolores.

DJ Dolores lançou álbum de frevo, fruto da pesquisa feita em websérie

O Enigma do Frevo será apresentado no Teatro do Itaú Cultural, em São Paulo, no dia 17 de maio. O público teve uma prévia do álbum no ensaio realizado no Paço do Frevo, no Recife, em 22 de fevereiro deste ano. A apresentação serviu como um aquecimento para o lançamento, destacando a potência dos metais, a riqueza rítmica e a diversidade das vozes convidadas.

Sobre DJ Dolores

DJ Dolores, nome artístico de Helder Aragão, é músico, produtor e designer gráfico. Natural de Sergipe, ele tem forte ligação com a cena musical de Pernambuco e foi um dos grandes nomes do movimento Manguebeat, que revolucionou a música pernambucana nos anos 1990, misturando ritmos regionais como maracatu e coco com eletrônica, rock e hip-hop.

Reconhecido por suas experimentações sonoras, DJ Dolores combina elementos da cultura nordestina com beats eletrônicos e samples inovadores. Também assinou trilhas sonoras de filmes como O Som ao Redor e Tatuagem, recebendo reconhecimento internacional por sua originalidade e criatividade.

FICHA TÉCNICA

O Enigma do Frevo



Vozes convidadas: Laís Senna, Ylana, Jorge Riba, Caetana e Nêgo Freeza

Instrumentistas:

Parrô Melo: Saxofone

Getúlio Araújo: Trompete

Néris: Trombone

Alex Santana: Tuba

Uka Gameiro: Bateria

Jeferson Souza: Rabeca

Yuri Queiroga: Sintetizador e Cavaquinho

Leo D: Sintetizador

DJ Dolores: Sampler, Sintetizador, Programações

Arranjos: Parrô Melo e Nilson Amarantes

Técnicos de gravação: André Oliveira, Mathias Severian, Mateus

Mixagem: Leo D e DJ Dolores

Masterização: Leo D

Capa: DJ Dolores

Produção: Tricia Mota - Estúdio Pata

Disponível em todas as plataformas digitais a partir de 11 de abril.

