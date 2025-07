A- A+

teatro Fabiana Karla e Tânia Bondezan protagonizam a comédia "Radojka" no Teatro De Santa Isabel O espetáculo tem direção assinada por Odilon Wagner com textos dos autores Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal

O espetáculo "Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada" está de volta ao Recife e traz no elenco a atriz pernambucana Fabiana Karla, ao lado de Tânia Bondezan. A montagem brasileira, dirigida pelo ator Odilon Wagner, conta com apresentações nos dias 18, 19 e 20 de julho, no Teatro de Santa Isabel.

Com texto dos autores uruguaios Fernando Schmidt e Christian Ibarzabal, os atores Tadeu Tosta e Rafael Alvim também participam da peça.

A história acompanha Glória e Lúcia, duas cuidadoras que se revezam nos cuidados com Radojka, uma idosa sérvia que vive sozinha. Tudo segue normalmente até que, em uma manhã, Glória descobre que a senhora faleceu após um acidente doméstico.

Desde sua estreia em 2016, em Montevidéu, "Radojka" já foi montada em países como Chile, Argentina, Espanha, Colômbia, Peru, México, Costa Rica, República Dominicana, Porto Rico, EUA e Panamá.

“Apresentar “Radojka - Uma comédia friamente calculada” em Pernambuco, no Recife, é como voltar pra casa com uma história nova pra contar. É uma emoção diferente estar no palco diante de um público que fala a mesma língua do meu coração. A energia daqui é única e viver essa troca com minha gente é um privilégio que me emociona profundamente,” revela a atriz pernambucana Fabiana Karla.



Serviço:

"Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada"

Quando: a partir de sexta-feira (18) até domingo (20)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - Santo Antônio, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no site da sympla

